DB Hoa Kỳ Lou Correa Vinh Danh Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ Tham Gia Chiến Tranh Việt Nam Và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà

DB Lou Correa vinh danh các cựu quân nhân Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam.

Ban nhạc của trường Savanna High School đón chào các cựu chiến binh Hoa Kỳ và QLVNCH tham gia chiến tranh Việt Nam trước cổng vào sân khấu.

Anaheim, CA (Ngày 29 tháng 3, 2018) - Nhân ngày kỷ niệm 50 năm chiến tranh Việt Nam, ngày 29 tháng 3, Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Lou Correa đã tổ chức buổi lễ vinh danh các cựu chiến binh Hoa Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.Buổi lễ có sự hiện diện của Thẩm Phán Eileen Moore của Toà Án Cáo Liên Bang khu vực 4. Bà đã từng là y tá, phuc vụ trên chiến trường Việt Nam, và hiện là thành viện của hội Cựu Chiến Binh Việt Nam của Hoa Kỳ.Buổi lễ cũng có sự tham dự của Thị Trưởng thành phố Anaheim Tom Tait, Nghị viên thành phố Garden Grove Thu-Hà Nguyễn, Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn, giám đốc phòng thương mai Da Đen ông Bobby McDonald, Miss Orange County Katie Wayland, Miss Orange Eileen Kim và Miss Anaheim J.R. Nessary.Mở đầu chương trình là phần trình diện các lá cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hoà của học sinh trong chương trình đào tạo sĩ quan ROTC của trường California State University, Fullerton, tuyên thệ, quốc ca Việt Nam Cộng Hoà và quốc ca Hoa Kỳ. Trung sĩ Frank Orzio là cựu quân nhân phục vụ trong Tiểu Đoàn 1, Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ 7 của trận “Suicide" Charley được mời lên để đọc lời cầu nguyện. Trung sĩ Frank Orzio cũng là một mục sư và là một trong những cựu quân nhân được sở hữu huy chương Purple Heart. Đây là huy chương được trao bởi Tổng Thống Hoa Kỳ cho những cựu quân nhân Hoa Kỳ bị thương hay bị giết trong khi phục vụ vào hoặc sau ngày 5 tháng 5, 1917. Cuối buổi lễ, ông được bà Patty Pane, chủ tịch của hội Orange County Quilters Guild trao tặng tấm vải được thêu bằng tay bởi bà và một số thành viên trong hội để cảm ơn sự đóng góp của ông với quân đội Hoa Kỳ và cộng đồng.DB Lou Correa đã có lời phát biểu như sau: “Hôm nay chính là ngày của tất cả quý vị! Tôi rất vinh dự được là một thành viên của Uỷ ban Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Đây là một trong những công việc làm quan trong nhất của tôi tại Washington. Chúng ta đã biết rất nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ đã ra đi bởi sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau nhóm opioid. Tuy nhiều phương pháp đã được đưa ra cho vấn đề này, chúng ta vẫn cần nghiên cứu thêm những phương pháp điều trị mới. …. Bị nghiện thuốc dưới nhóm opioid sẽ dẫn đến tình trạng vô gia cư. Tôi đã gửi một lá thư cho ông Ben Carson, Secretary of Housing and Urban Development, để đề nghị sự hỗ trợ trong việc đảm bảo thêm quỹ liên bang cho việc này.”“Quý vị đã đóng góp và hy sinh rất nhiều, nhưng khác với các cựu quân nhân trong những cuộc chiến khác, quý vị bị ném đá, bị khinh bỉ và coi thường bởi mọi người. Điều này là không đúng. Quý vị rất xứng đáng được nhận một sự đón chào nồng nhiệt khi trở về nước sau những ngày đêm khốc liệt trên chiến trường. Đây chính là lý do tôi tổ chức buổi lễ vinh danh, cũng như buổi đón chào quý vị về nước Hoa Kỳ.”Ngoài ra, chúng ta cũng không thể quên được những vị cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, những người đã sát cánh cùng chúng ta trong chiến tranh Việt Nam. Quý vị đã phục vụ cùng nhau trên chiến trường, và hôm nay, tôi rất vinh dự được vinh danh tất cả quý vị trong cùng một buổi lễ này.”Trong phần vinh danh, các cựu quân nhân hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà đã được mời lên sân khấu để Dân Biểu Lou Correa trao huy hiệu. Phần trao huy hiệu của Dân Biểu Lou Correa được giúp bởi Jessica Min, một nữ học sinh trung học được ông đề cử vào trường West Point năm ngoái. Dân Biểu Lou Correa đã trao huy hiệu lá cờ Việt-Mỹ cho các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.Một cựu quân nhân Hoà Kỳ tham gia chiến tranh Việt Nam đã lên sân khấu để chào và bắt tay, một số khác trao lời cảm ơn của họ cho các cựu quân nhân QLVNCH dưới sân khấu.Với sự kết hợp của chương trình “Cookie Share" của Liên Đoàn Hướng Đạo Nữ tại Quận Cam, một chương trình tạo cơ hội cho các em hướng đạo sinh bán bánh quy của hướng đạo cho các chiến binh Hoa Kỳ trên toàn nước Mỹ, các kho dự trữ thực phẩm, và các hội từ thiện, các hướng đạo sinh nữ của nhóm 1325,1968, 2542, 2543, 3436, 4803 đã đón chào và trao bánh quy hướng đạo cho các cựu quân nhân Hoa Kỳ và Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà khi họ rời buổi lễ.