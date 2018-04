Triều Tiên, Đức Đạt Lai, Cháy, Nhạc Trước 75, Nhảy

Xuân NiệmVậy là có hy vọng hòa hợp hòa giải ở bán đảo Triều Tiên, khi Bắc Hàn trải thảm mời hàng trăm nghệ sĩ Nam Hàn ra Bắc trình diễn. Hy vọng thống nhất vẫn còn xa, nhưng thấy rõ là dấu hiệu tan băng đã thấy.Bản tin RFI kể: Lần đầu tiên kể từ năm 2005, có đến 160 nghệ sĩ Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng tham gia trình diễn hai buổi. Chương trình mang tên «Mùa Xuân đến» bắt đầu từ hôm Chủ Nhật 1/04/2018, trong bối cảnh hòa dịu giữa hai nước Triều Tiên trước cuộc họp thượng đỉnh sắp tới.Chiếc máy bay chở đoàn nghệ sĩ Hàn Quốc bay trên tuyến đường hàng không hiếm khi sử dụng, đã hạ cánh xuống Bình Nhưỡng hôm Thứ Bảy và được bộ trưởng Văn Hóa Bắc Triều Tiên Pak Chun Nam ra đón.Trong khi đó, có vẻ như Tây Tạng sẽ vĩnh viễn hòa nhập vào Đại Hán. Bản tin VOA kể: Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng, đã trao kỉ niệm phẩm cho bộ trưởng văn hóa Ấn Độ tại sự kiện kỉ niệm 60 năm Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong, ở Dharmsala, Ấn Độ, ngày 31 tháng 3, 2018.Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi người dân của ông tiếp tục đoàn kết vào lúc cộng đồng người Tây Tạng tề tựu vào ngày thứ Bảy tại một thành phố nhỏ trên đồi kỉ niệm 60 năm tị nạn chính trị ở Ấn Độ - mặc dù chỉ có một bộ trưởng liên bang xuất hiện tại sự kiện này.Sự kiện "Cảm ơn Ấn Độ" trước đó theo lịch trình sẽ diễn ra tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nhưng được dời về Dharamsala, một thành phố nhỏ ở phía bắc nơi mà người Tây Tạng điều hành chính phủ lưu vong của họ, vào lúc Ấn Độ cố tránh một cuộc đối đầu với Trung Quốc, nước xem Đức Đạt Lai Lạt Ma là một kẻ ly khai nguy hiểm.Thần hỏa hình như không chịu rời bỏ VN. Theo báo CAND: Lửa thiêu rụi 1 xe ô tô tại cửa hàng sửa chữa xe ở Thái Bình.Khoảng 10h32' ngày 1-4, một cửa hàng sửa chữa xe (địa chỉ tại số nhà 280, tổ 20, phường Tiền Phong, TP Thái Bình) đã xảy ra cháy lớn, thiêu rụi 1 xe ô tô nhãn hiệu Inova BKS 30A- 486.33 (của khách mang đến sửa) cùng một số tài sản khác.Bản tin SOHA kể chuyện giang hồ: Nam thanh niên bị đánh tử vong trong hẻm ở Sài Gòn.Vụ án mạng xảy ra tại hẻm nằm trên đường Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.SG vào sáng 1-4.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Trong thời gian qua, nhiều lời cảnh báo về ý thức điều khiển xe điện và tình trạng thiếu an toàn của loại phương tiện này đã được đưa ra, song dường như không có nhiều hiệu quả. Gần đây, người dùng Facebook T.T tiếp tục chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh hai học sinh nam ở Hà Nội hồn nhiên đi xe điện vượt đèn đỏ với tốc độ cao, tạt đầu hàng loạt phương tiện khiến các xe đi đúng đèn xanh phải… phanh “cháy bánh”.Báo Việt Nam Mới kể: Hơn 140 tỷ đồng trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.Sau hai lần lạc quyên, các giáo xứ đã đóng góp được 71 tỷ đồng, trong khi kinh phí dự trù tu sửa Nhà thờ Đức Bà hơn 140 tỷ đồng.Theo Linh mục Tổng đại diện Tổng Giáo phận TP SG Inhaxio Hồ Văn Xuân, tổng chi phí cho việc mua vật liệu, trả tiền công phục vụ việc thi công Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn từ lúc chuẩn bị (năm 2015) cho đến nay là gần 89 tỷ đồng.Báo Tuổi Trẻ nói về một quy định hy vọng dễ hơn: Đã đến lúc cần xem xét bỏ việc cấp phép các ca khúc trước năm 1975, đồng thời lập danh sách những bài hát cấm nếu đi ngược lại lợi ích dân tộc.Một trong những giải pháp đáng chú ý được Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đưa ra khi dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định về nghệ thuật biểu diễn là sẽ bỏ cấp phép các ca khúc trước 1975, đồng thời lập danh sách các bài hát cấm (nếu đi ngược lại lợi ích của dân tộc).Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch đang cho đăng tải dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định về nghệ thuật biểu diễn để lấy ý kiến rộng rãi.Bản tin Afamily kể về: Chàng trai Hà Nội bỏ Đại học, đi khắp Đông Nam Á để dạy nhảy miễn phí cho trẻ em nghèo.... Trong chương trình Việc tử tế phiên bản 2018 được phát sóng trên kênh VTV1, đoạn phóng sự ngắn về anh chàng vũ công trẻ và hành trình đi khắp Đông Nam Á để dạy nhảy cho trẻ em đường phố đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.Nguyễn Anh Tuấn hiện là thành viên cùa nhóm nhảy Last Fire (Hà Nội) công việc chính của anh là đi dạy và đi diễn. Anh Tuấn kể lại vào mùa hè năm 2012, khi anh đang dạy trẻ em đường phố ở công viên Lê Nin, thì có một người bạn người nước ngoài đã đến gặp và hỏi Tuấn rằng: "Cậu có muốn sang Thái Lan dạy trẻ con đường phố không?". Tuấn đã gật đầu và khăn gói sang Thái Lan, bắt đầu hành trình rong ruổi khắp Đông Nam Á để dạy nhảy cho trẻ em đường phố.Infonet kể chuyện cháy ở Sài Gòn: Cháy tầng 8 chung cư PARC Spring, hàng trăm người bỏ chạy.Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng ngủ căn hộ tầng 8, Block A chung cư PARC Spring (Đường Nguyễn Duy Trinh, Q.2) khiến nhiều người nháo nhào chạy xuống sảnh bằng lối thoát hiểm....Đám cháy không gây thiệt hại người, nhưng nhiều tài sản bị hư hỏng nặng.