Bản tin Thời Báo Tài Chính ghi rằng xuất cảng sản phẩm xi măng tháng 3/2018 ước đạt khoảng 2,4 triệu tấn, tăng 30% (so với cùng kỳ năm 2017). Tính chung xuất cảng sản phẩm xi măng trong quý I ước đạt khoảng 7,51 triệu tấn, tăng 28%. Theo số liệu của Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), sản phẩm xi măng tiêu thụ ở thị trường nội địa và xuất cảng trong tháng 3/2018 đạt khoảng 7,96 triệu tấn, tăng 0,34 triệu tấn so với tháng 2/2018. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng trong tháng 3 chỉ tương đương so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 25% kế hoạch năm 2018.