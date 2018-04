Mỹ: TQ Là Đối Thủ Kỹ Thuật Cao, Cần Ngăn Chận

Hoa Kỳ đang nhắm vào chiến lược của Chủ Tịch Tập Cận Bình để đưa Trung Quốc lên lãnh đạo toàn cầu trong các kỹ nghệ kỹ thuật cao trong tương lai.Sau khi đánh thuế các kỹ nghệ của thế kỷ 20 như thép, Tổng Thống Donald Trump hiện đang cắt giảm 10 kỹ nghệ chiến lược mà Bắc Kinh nhắm tới để khống chế thế kỷ này. Sắc lệnh đã được công bố vào đầu tuần này về các kỹ nghệ hình thành kế hoạch “Made in China 2025” để thúc đẩy máy móc cao cấp, không gian, xe năng lượng mới và công nghệ sinh học.“Đây là những điều mà nếu Trung Quốc khống chế thế giới, thì là điều xấu đối với Mỹ,” theo Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer phát biểu trong cuộc điều trần tại ủy ban Thượng Viện trong tháng này.Hoa Kỳ hiện đang xem Trung Quốc như là đối thủ chiến lược và đang đề ra những cắt giảm như thế là đánh dấu một thay đổi cứng rắn trong chiến lược hướng tới việc kềm chế bước tiến của Trung Quốc trong các kỹ nghệ tiên tiến.“Nhắm vào ‘Made in China 2025’ là vấn đề lớn hơn nhiều đối với việc đánh thuế thép hay máy giặc TQ,” theo Louis Kuijs, kinh tế trưởng Á Châu tại Oxford Economics tại Hồng Kông, là người trước đây làm vie6y5c cho Ngân Hàng Thế Giới tại Trung Quốc, cho biết. “Đây là về tương lai và những tác động ước vọng chính của TQ đã tự đặt ra cho họ. Nó sẽ tạo ra khả tính của va chạm nghiêm trọng.”“Made in China 2025” được công bố vào năm 2015, và nêu bật 10 lãnh vực để ủng hộ Trung Quốc trở thành cường quốc xản xuất tân tiến: Kỹ thuật thông tin, máy móc và robot cao cấp, không gian, dụng cụ biển và tàu thuyền, đường xe lửa tối tân, xe năng lượng mới, điện tử, máy móc nông nghiệp, vật liệu mới, và y sinh học.