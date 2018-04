TQ Cắt Giảm Thuế Các Ngành Trump Trừng Phạt

Các kỹ nghệ kỹ thuật cao cấp của Trung Quốc nằm trong các lãnh vực sẵn sàng thu lợi từ một đợt cắt giảm thuế mới, chỉ khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh thuế để trừng phạt họ.Thuế đánh thêm vào ngành sản xuất sẽ bị cắt từ 17% hạ xuống còn 16% bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 trong khi chi phí giao thông, xây dựng, và các dịch vụ viễn thông sẽ được hạ thấp tới 10% từ 11%, theo Quốc Hội cho biết trong một tuyên bố vào chiều tối Thứ Tư tuần rồi.Việc giảm [thuế] sẽ có lợi trực tiếp ngành sản xuất công nghệ cao và các công ty kỹ thuật đổi mới được hậu thuẫn bởi “chương trình Made in China 2015” của chính quyền TQ, theo một phúc trình bởi Sinolink Securities Co.. Các lợi ích cũng sẽ được thúc đẩy vào các lãnh vực gồm xây dựng, khai thác mỏ, điện ga nước công cộng, kỹ thuật thông tin và máy móc. Hoạch định chính sách kỹ nghệ đưa ra 10 kỹ nghệ chiến lược để cạnh tranh toàn cầu vào năm 2025.Cắt giảm thuế sẽ thúc đẩy gia tăng kinh tế từ quý 2 tới đầu năm tới, theo kinh tế gia làm việc tại China International Capital Corp là Liu Liu viết như thế trong phúc trình.Các chi tiết được công bố hôm Thứ Tư là phần đầu của tổng cộng 127 tỉ đô la cắt giảm thuế trong năm nay cho cá nhân và các công ty được Thủ Tướng Lý Khắc Cường tuyên bố vào đầu tháng này. Tiền giảm thuế đó cộng với việc giảm các lệ phí kinh doanh sẽ tiết kiệm lên tới 174.8 tỉ đô la, theo chính quyền ch biết.Kế hoạch 2025 ủng hộ kỹ nghệ kỹ thuật thông tin, máy móc và robot kỹ thuật cao cấp, không gian, dụng cụ hải dương và tàu chiến, giao thông xe lửa tiến bộ, xe chạy bằng năng lượng mới, điện lực lực điện tử, máy móc nông nghiệp, vật liệu mới và sinh học y tế.Danh sách các sản phẩm mà Hoa Kỳ sẽ đánh thuế sẽ gia tăng với các kỹ nghệ gồm trong chiến lược Made in China 2025, cố vấn thương mại của Bạch Ốc Peter Navarro cho biết hôm Thứ Tư trong một cuộc phỏng vấn truyền hình của Bloomberg.