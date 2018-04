1/5 Học Sinh Cali Đang Học Anh Văn, Kết Hợp Với Toán Tiến Bộ Hơn

Trong khi California đang chật vật để sang bằng chênh lệch của việc thành công khó khăn đối với học sinh Anh ngữ, kết hợp học toán với phát triển tiếng Anh có thể là chìa khóa để mở ra khả năng của họ, theo một nghiên cứu mới cho biết.Phúc trình của The Education Trust –West có tên Unlocking Learning II: Math as a Lever for English Learner Equity, nêu bật các học khu – gồm 3 trong khu vực Greater Los Angeles – đó là những người học tiếng Anh thành thạo trong toán trong khi họ vẫn thông thạo tiếng Anh.“Suy nghĩ trước đây là bạn cần bảo đảm những người học tiếng Anh xem việc thông thạo tiếng Anh là hàng đầu, rồi bạn có thể phô bày chúng ra trong việc học những môn khác, như toán và khoa học. Nhưng thay đổi mới này là bạn có thể làm một lần cả hai, và nó là việc thực hành lợi ích hỗ tương để phát triển khả năng Anh ngữ và học tập nội dung,” theo Rachel Ruffalo, làm việc tại Ed Trust-West và là tác giả đứng đầu của phúc trình, được công bố hôm Thứ Năm.“Toán là cửa ngỏ vào đại học. Các học sinh cần đạt điểm cao môn toán để vào đại học, và khi chúng ta không cung cấp cơ hội đó cho việc dạy toán, ngay cả ở tiểu học, thì họ sẽ không sẵn sàng để lấy những lớp đó trên trung học, và họ sẽ không đi đúng đường để nhận thức ra các mục đích của họ.”Các học khu thành công gồm Học Khu Alhambra, Rowland Unified, và Học Khu Westminster đang sử dụng “các thực hành đầy hứa hẹn” trong việc học toán đối với các học sinh Anh ngữ và đang có kết quả.Trên toàn tiểu bang [California], hơn 1/5 học sinh tại các trường từ mẫu giáo tới lớp 12 là học sinh Anh ngữ. Tuy nhiên mức thành công toán trong số các học sinh này thì vẫn còn được xem là thấp. Năm ngoái, chỉ 12% học sinh Anh ngữ đạt được hay cao hơn các tiêu chuẩn toán trong kỳ thi Đánh Giá Về Học Hành và Tiến Bộ Của Học Sinh California (CAASPP).