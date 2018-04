Sài Gòn: Nông Sản Sạch Hứa Hẹn Sẽ Có Mặt Khắp Thành Phố

Người dân Sài Gòn ngày càng hướng về các loại rau, củ, quả, thịt, trứng… sạch, có nhãn hiệu, nguồn gốc rõ ràng bày bán ở các chợ phiên nông sản – thực phẩm sạch.Nhằm tạo điều kiện cho nhiều người tiêu dùng tiếp cận với thực phẩm đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP, Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã tổ chức những phiên chợ nông sản sạch vào cuối tuần trên một số khu vực tại TP. Sài Gòn, theo trang web Người Tiêu Dùng (NTD).Hiện có 4 chợ phiên được tổ chức gồm có chợ phiên đã được mở tại công viên Lê Văn Tám (quận 1), Nhà hàng Đông Hồ (đường Cao Thắng, quận 10), công viên Lê Thị Riêng (quận 10), Trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình.NTD dẫn lời ông Nguyễn Văn My, quyền giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Nông nghiệp, cho biết, Công ty Nông nghiệp Sài Gòn dự kiến vào đầu tháng 4 tới sẽ khai mạc Chợ phiên Nông sản – Thực phẩm An toàn tại công viên Bình Phú, quận 6 và đường số 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân.Hai chợ phiên này sẽ diễn ra liên tục trong 2 ngày cuối tuần, bình quân mỗi tuần có trên 20 đơn vị tham gia bán hàng, gồm: HTX rau Phú Lộc, Phước An, Thỏ Việt, Nhuận Đức, Ngã Ba Giồng, DalatGAP, thịt heo An Hạ, Công ty Chăn nuôi và Chế biến thực phẩm Sài Gòn….Theo NTD, tại các chợ phiên nói trên, nhiều đơn vị cung cấp thực phẩm sẽ ký kết thỏa thuận cung ứng sản phẩm lâu dài và có giá trị cao, gồm các mặt hàng như: rau, củ, quả, trứng, thủy sản, thịt heo... Các sản phẩm tại chợ đều được Ban Quản lý An toàn Thực phẩm TP kiểm tra thường xuyên.NTD dẫn lời ông Nguyễn Văn Trực, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP., cho biết về các sản phẩm rau củ quả thì Sở sẽ kiểm tra nguồn thuốc bảo vệ thực vật, về thịt heo thì Sở kiểm tra đường vận chuyển, xem cơ quan thú y được xác nhận lộ trình đến chợ phiên là có trung thực không, hay là lấy heo từ nơi nào khác…Theo Sở Nông nghiệp –Phát triển nông thôn TP., nếu có đủ nguồn lực, các chợ phiên nông sản sạch sẽ mở rộng ra khắp 24 quận, huyện và mở ra các cửa hàng như là kho trung chuyển, khi ấy doanh số sẽ đạt cả ngàn tỷ đồng/năm và có thể tiến đến việc xuất khẩu sang nước khác.Sự phát triển và mở rộng các chợ phiên nông sản an toàn là tin vui cho nguời tiêu dùng, khi nguồn nông sản sạch phủ khắp TP. Sài Gòn, bữa cơm của người dân sẽ ngon và an toàn hơn và đây cũng là cách tẩy chay dần cung cách sản xuất chỉ biết lợi nhuận, bất chấp sức khỏe cộng đồng, như kiểu rau phun thuốc, thịt bơm thuốc tạo nạt… đã lan truyền mạnh mẽ thời gian qua, nhận định của NTD.