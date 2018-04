Anh, Nga: Khẩu Chiến Quanh Vụ Nga Hạ Độc Skripal

MOSCOW - Đáp lại chỉ trích của ngoại trưởng vương quốc Anh trong nghi án cựu điệp viên là công dân Anh bị ám sát băng độc chất, phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ ngoại giao Nga trích 1 dòng trong tác phẩm nổi tiếng của Dostoyevsky, rằng “100 nghi ngờ không tạo thành bằng chứng”.Đại ý trong phát biểu trước đó của ngoại trưởng Boris Johnson lên án Moscow về hàng loạt gian dối và hoả mù, tương tự phần đầu của tiểu thuyết “Tội Lỗi và Hình Phạt” của Dostoyevsky, ám chỉ thủ phạm đã đuợc biết, vấn đề là y sẽ thú nhận hay bị bắt.Bà Zakharova nói: đọc Dostoyevsky là tốt cho ông Johnson, và nhắc lại rằng “100 con thỏ không làm thành 1 con ngựa”. Viên chức Nga phàn nàn: London không trình bày bức tranh chi tiết của vụ xẩy ra tại Salisbury.Tuần qua, ngoại trưởng Johnson so sánh giải World Cup sắp diễn ra tại Nga với thế vận hội 1936 do chính quyền Đức Quốc Xã tổ chức – vào dịp này, bà Zakharova nhắc nhở: khi ấy UK là đồng chủ tịch ủy hội Olympic.Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga nhắc lại trường hợp cựu Thủ Tướng Tony Blair tỏ ý tiếc đã cùng Hoa Kỳ tiến đánh chế độ Saddam Hussein - ông Blair lên tiếng xin lỗi và tỏ ý tiếc, năm 2016.Lý do Iraq bị đánh năm 2003 là tin tình báo không chính xác về vũ khí hủy diệt quy mô của chế độ Hussein.