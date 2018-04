Taleban Ở Ngay Tại Afgha Không Phải Từ Pakistan Qua

ISLAMABAD - Bộ ngoại giao Pakistan đã chuyển giao hồ sơ về hoạt động của khủng bố cho Afghanistan như là bằng chứng về bạo động thực hiện tại nội địa nuớc láng giềng.Hồ sơ này gồm bằng chứng cụ thể về sự can dự của Taleban Aghanistan trong 1 trận tấn công thí mạng nhắm quân đội trong tháng qua, theo tường thuật của The Express Tribune.Thông cáo báo chí của Bộ ngoại giao Pakistan ghi: hồ sơ này mô tả chi tiết sự hiện diện của sào huyệt khủng bố tại Afghanistan của các nhóm Tehreek-e-Taleban Pakistan, Jamaat-ul-Ahrar và 1 số đơn vị.Chính quyền Kabul yêu cầu Islamabad hành động với các an toàn khu của loạn quân đã trở thành căn cứ của các hoạt động chống-Pakistan, gồm tài trợ, hoạch định, tổ chức tấn công vuợt biên giới để đánh các cơ sở quân sự, thành phố và thị trấn.Thông tấn nam Á ANI đưa tin: hôm Thứ Tư, ngoại trưởng Khawaja Asif dẫn đầu 1 phái đoàn dự hội nghị về Afghanistan họp tại Tashkent (là thủ đô Uzbekistan) để vận động dùng áp lực tập thể đưa Taleban Afghanistan và các nhóm loạn quân khác đến bàn hoà đàm.Đại diện hơn 20 nước dự hội nghị Tashkent, gồm Nga, Trung Cộng, Iran, Hoa Kỳ, EU, LHQ và các nuớc trung Á.Trong tháng qua, TT Ghani gợi ý Taleban đối thoại vô điều kiện và chưa thấy trả lời.