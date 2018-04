2017: VN Mưa Bão Kỷ Lục, 386 Người Chết, Tốn 3 Tỷ MK

HANOI -- Đó là một con sô1 rất buồn: Thiên tai đã cuốn đi 3 tỷ USD năm 2017...Báo Dân Việt kê rằng: Thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai tổ chức hôm 29.3.2018, do Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc chỉ trì hội nghị.Bản tin ghi rằng năm ngoái là một năm: Mưa, bão lũ kỷ lục. Năm 2017 là năm có số lượng bão kỷ lục với 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới xuất hiện và hoạt động trên biển Đông.Đánh giá về tình hình thiên tai năm 2017, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, Năm 2017 là năm có số lượng bão kỷ lục (16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới) xuất hiện và hoạt động trên biển Đông, trong đó bão số 10, số 12 đổ bộ vào khu vực Bắc và Nam Trung Bộ và bão số 16 đi qua quần đảo Trường Sa với sức gió trên cấp 11- 12 giật cấp 13-15 (rủi ro thiên tai cấp độ 4).Năm 2017, là năm có tổng lượng mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn hơn trung bình nhiều năm khoảng 20 đến 40%, trong đó đợt mưa lớn diện rộng cuối mùa vào giữa tháng 10 tại khu vực Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình với tổng lượng từ 400 đến trên 600mm, trong khi các hồ đã đầy nước, dẫn đến việc phải xả lũ khẩn cấp, lần đầu tiên hồ Hòa Bình đã phải xả cấp tập 8 cửa đáy, xuất hiện đợt lũ vượt mức lịch sử từ 0,5 đến 1,0m tại một số sông trong khu vực làm ngập lụt trên diện rộng và xảy ra 244 sự cố /90km của hệ thống đê điều.Tính ra, năm 2017 thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 386 người chết, thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng, tăng 300% so với trung bình nhiều năm.Riêng về lũ quét, sạt lở đất trong năm đã làm 71 người chết và mất tích, 4.109 ngôi nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Hiện nay vẫn còn 13.246 hộ đang sinh sống tại những nơi không đảm bảo an toàn có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.Hiện nay, trên cả nước hiện có 2.055 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 2.710 km, trong đó có 91 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm (sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến an toàn đê điều, khu tập trung dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng) với tổng chiều dài 218 km; 735 điểm sạt lở nguy hiểm với tổng chiều dài 911 km; 1.229 điểm sạt lở còn lại với tổng chiều dài 1.581 km.Tổng kết lại tình hình thiệt hại năm 2017, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai báo cáo, đây là năm thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 386 người chết, thiệt hại về kinh tế khoảng 60.000 tỷ đồng, tăng 300% so với trung bình nhiều năm.