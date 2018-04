Tiến Sĩ Dỏm, Kinh Tế Thị Trường, Răng Vẩu, Thầu...

Xuân NiệmTiến sĩ dòm là thấy rồi, khắp nơi... Bây giờ, trường hợp lộ quá, mới bị khởi tố.Báo Giáo Dục VN kể chuyện: Một Tiến sĩ dởm bị khởi tố...Trong khi đang bị điều tra, Tiến sĩ “dỏm” này vẫn gửi đơn xin việc đến một trường đại học ở Hà Nội.Ngày 29/3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tuấn Huy (sinh năm 1978, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu, Đà Nẵng) về tội: “sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự”.Trong khi đó, BBC kê rằng Tổng Bí Thư CSVN Nguyên Phú Trọng thăm Cuba: "Bản thân nền kinh tế thị trường không thể hủy hoại chủ nghĩa xã hội," Reuters trích bài phát biểu của Tổng Bí thư Trọng tại Đại học Havana.Có phải ông TRọng cũng là một Tiến sĩ dỏm là phải?Có một nghề đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn hơn nghề làm lãnh đạo Đảng CSVN: nghề tài xế tàu lửa...Bản tin VietnamNet kể: Răng vẩu, bộ phận sinh dục có vấn đề không được lái tàu...Bản tin viết:“Ngoài các tiêu chuẩn sức khoẻ thông thường, nhân viên đường sắt phải khám cả bộ phận sinh dục.Bộ Y tế đang tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo lần 1 thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt với 3 nhóm: lái tàu, phụ lái tàu; trưởng tàu, trực ban chạy tàu ga, điều độ chạy tàu, trưởng dồn, nhân viên gác ghi, nhân viên ghép nối đầu máy, toa xe và nhóm nhân viên gác đường ngang, gác cầu chung, nhân viên tuần đường, cầu hầm, gác hầm.”Không biết các nam/nữ ủy viên Chính trị bộ có bị khám răng và phần dưới hay không?Bản tin VnExpress kể: Bất động sản Nha Trang hưởng lợi nhờ sân bay Cam Ranh...Đường bay số hai và nhà ga quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đang hoàn thành giai đoạn một, dự kiến đưa vào hoạt tháng sáu.Nằm tại duyên hải Nam Trung Bộ, thành phố biển Nha Trang sở hữu khí hậu quanh năm mát mẻ, biển xanh, cát trắng. Đây là yếu tố khiến du lịch nghỉ dưỡng Nha Trang ngày càng phát triển.Tổng lượng khách du lịch lưu trú tại Nha Trang năm 2017 ước đạt 5,45 triệu lượt, tăng 20,1% so với năm 2016; trong đó khách quốc tế ước đạt 2,03 triệu lượt, tăng 69,8%. Doanh thu du lịch ước đạt 17.300 tỷ đồng, tăng 33,8% so với năm 2016.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện nhức nhối: Nhà thầu chân chính 'đói' vì nạn cướp thầu...Tổng thư ký Hiệp hội nhà thầu Việt Nam chua xót thốt lên như vậy tại hội nghị lắng nghe khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong đầu tư xây dựng cơ bản do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Xây dựng tổ chức sáng 29-3.Theo tổng thư ký Hiệp hội nhà thầu Việt Nam Dương Văn Cận, dù luật đấu thầu quy định rõ nhưng hiện nay ở các địa phương có tới 70% các dự án chỉ định thầu mà không hề đấu thầu công khai.Hở ra là có tình trạng "quây thầu", "cướp thầu"..."Nhiều dự án bản chất là công khai nhưng hở ra là có tình trạng "quây thầu", "cướp thầu" hoặc gây khó dễ trong bán hồ sơ để cho các nhà thầu tay trong trúng thầu", ông Cận nêu.Báo Thanh Niên kể: Thuỷ điện Trung Quốc làm gia tăng sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long...Diễn biến xói, sạt lở bờ biển, bờ sông khiến khu vực đồng bằng các tỉnh phía Nam mỗi năm mất 300 ha đất có nguyên nhân từ hoạt động của các thủy điện Trung Quốc.Chia sẻ thông tin tại cuộc họp tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 diễn ra sáng nay, 29.3, Bộ trưởng Bộ NN - PTNT Nguyễn Xuân Cường, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, cho biết tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở khu vực các tỉnh phía Nam, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng diễn biến phức tạp, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại các khu vực ven sông, ven biển.Đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và dải ven biển các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Phú Yên, Bình Thuận, Cà Mau. Đây là những khu vực tập trung đông dân cư và nhiều hoạt động kinh tế - xã hội đang có tốc độ phát triển nhanh.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, dù số vụ TNGT giảm trong 3 tháng đầu năm 2018, nhưng số người chết lại gia tăng.Cụ thể, từ ngày 16-12-2017 -đến 15-3-2018, toàn quốc xảy ra 4.674 vụ TNGT, làm chết 2.149 người, bị thương 3.627 người. So với cùng kỳ năm 2017, số vụ TNGT giảm 139 vụ (2,89%), số người chết tăng 35 người (tăng 1,66%), số người bị thương giảm 208 người (5,42%).