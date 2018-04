Tâm Tình Thầy Trò: Bệnh Tự Kỷ (Autism) (tiếp theo)

Chị Tường Chinh.

Kỳ rồi, Tường Chinh nói về những nguyên do khiến trẻ mắc chứng tự kỷ. Và kỳ này Tường Chinh xin trình bày về nguyên nhân vì sao trẻ chậm biết nói.Có hai nhóm nguyên nhân khiến trẻ bị tự kỷ chậm biết nói: nguyên nhân tâm lý và nguyên nhân thực thể.- Nguyên nhân thực thể:Xuất phát từ những vấn đề tại các bộ phận, cơ quan trong cơ thể đảm trách nhiệm phát âm như tai, mũi, họng, lưỡi... hoặc cơ quan giữ vai trò chỉ huy ngôn ngữ, ví dụ như não ( khiếm khuyết trong sự phát triển não bộ, viêm màng não, dị tật bẩm sinh v.v...)- Nguyên nhân tâm lý:Do trẻ bị cú sốc tâm lý, hoặc do gia đình bỏ bê, khôn quan tâm đến trẻ. Hoặc cha mẹ, gia đình quá cưng chiều cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến trẻ lười nói, chậm nói.. Khi nào cần can thiệp?Cha mẹ cần phải nắm được các mốc phát triển ngôn ngữ của trẻ và kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường trong quá trình phát triển ngôn ngữ của con mình để có sự can thiệp sớm.. Các biểu hiệu bất thường về phát triển ngôn ngữ ở trẻ:- Trẻ không phản ứng lại với giọng nói hay âm thanh to khi trẻ từ sáu đến 8 tuần tuổi.- Cha mẹ cười đùa với trẻ nhưng trẻ không có phản ứng mặc dù đã 2 tháng tuổi.- Thờ ơ với mọi người và mọi vật xung quanh khi 3 tháng tuổi.- Không quay đầu lại khi nghe các âm thanh phát ra từ lúc trẻ 4 tháng.- Không biết tự cười mặc dù đã 6 tháng rồi.- Không bập bẹ, ê a được tiếng từ lúc 8 tháng.- Chưa nói được những từ đơn khi đã 2 tuổi.- Không thể nói được những câu đơn giản khi được 3 tuổi.(còn tiếp)