Truyện Cổ Tích Grimm: Sáu Người Hầu

Tóm tắt: Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là phù thủy, sinh được một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Mụ phù thủy có lệnh, ai tới cầu hôn phải trả lời được câu hỏi của mụ, nếu không sẽ bị rơi đầu. Có một vị hoàng tử nọ ốm tương tư cô gái đến ba năm, vua cha đành phải cho chàng đi cầu hôn. Dọc đường, chàng kết nạp được sáu người, mỗi người đều có một tài năng đặc biệt. Một người có cái bụng to cao như trái núi. Một người áp tai xuống đất thì nghe được mọi điều trong thế gian. Một người có cặp mắt sáng đến nỗi nhìn vật gì thì vật đó nổ tung. Còn một người dài, khi vươn xa đến gấp ba ngàn lần. Một người khác khi trời nóng rét run, khi trời rét, mồ hôi đổ như tắm. Người thứ sáu lại có cặp mắt nhìn thấy hết mọi vật trên thế gian... Khi đến nơi, mụ phù thủy bảo phải tìm cho mụ chiếc nhẫn rơi xuống biển. Gã cặp mắt sáng đã nhìn thấy chiếc nhẫn mắc trên một mỏm đá ngầm, và gã dài lưng thì có nhiệm vụ sẽ lấy chiếc nhẫn nhưng gã lại không nhìn thấy...Kỳ 6 (tiếp theo)Gã béo ra tay. Gã nằm phục xuống, miệng ghé sát mặt nước. Sóng biển xô nhau vào một hang đá ngầm. Gã uống một hơi dài cạn sạch nước, còn trơ đáy biển ráo khô như bãi cỏ. Lúc ấy gã người dài mới cúi xuống, gã chỉ hơi nghiêng mình đã nhặt được chiếc nhẫn. Hoàng tử cầm nhẫn mừng lắm, mang ngay về cho mụ già. Mụ kinh ngạc quá, kêu:“Ừ, đúng cái nhẫn này rồi!”.Rồi mụ nói tiếp:“Việc thứ nhất, coi như mày may mắn, đã xong, nhưng còn việc nữa. Mày có thấy ba trăm con bò mộng đang ăn cỏ ở ngoài bãi trước lâu đài không? Mày phải ăn được bằng hết ba trăm con bò ấy, phải ngốn cả da, lông, xương, sừng. Dưới hầm có ba trăm thùng rượu vang, mày cũng phải nốc cho bằng cạn. Không được để sót một sợi lông bò, một giọt rượu. Bằng không, mày sẽ không còn được toàn mạng”.Hoàng tử hỏi:“Liệu tôi có được mời bạn cùng ăn không? Ăn uống , nhậu nhẹt màthiếu bạn phỏng còn thú vị gì nữa”.Mụ già cười nham hiểm:“Cho mày mời một đứa bạn, nhưng chỉ một đứa thôi”.Hoàng tử ra tìm sáu người hầu và bảo gã béo:“Hôm nay người là khách của ta, cứ thật ăn thật no nê nhé”.Gã béo căng bụng ăn một lúc hết sạch đàn bò ba trăm con, đến sợi lông cũng không còn. Ăn xong gã còn hỏi liệu sau bữa điềm tâm ấy có gì nữa không. Gã tu cạn mấy trăm thùng rượu, chẳng cần rót ra cốc, chẳng bỏ sót một giọt. (còn nữa).