Xin Visa Vô Mỹ Phải Kể 5 Năm Vào Mạng, Ghi Rõ 5 Năm Đã Xài Số Phone, Email, Du Lịch...

WASHINGTON -- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết, những người xin visa vào Hoa Kỳ sẽ bị hỏi về quá khứ sinh hoạt trên mạng xã hội.Chính phủ Hoa Kỳ dự định thu góp lịch sử việc sử dụng mạng xã hội từ gần như tất cả mọi người muốn xin vào Hoa Kỳ.Hầu hết những người xin visa -- cả di dân và không di dân -- khoảng 14.7 triệu người, sẽ bị yêu cầu liệt kê trong mẫu đơn liên bang ghi rõ các căn cước mạng xã hội họ sử dụng trong 5 năm qua.Những thông tin đó sẽ được dùng để xét duyệt đơn và nhận dạng họ, theo đề nghị do Bộ Ngoại Giao đưa ra.Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ đăng các đề nghị này trong một thông báo hôm Thứ Sáu trên tờ Công Báo Liên Bang để xin chấp thuận của Sở Ngân Sách và Quản Trị (OMB).Dân chúng có 60 ngày để góp ý về yêu cầu đó.Cac1 đề nghị này nhằm hỗ trợ đòi hỏi của TT Trump cam kết từ 2016 để ngăn cản di dân bất hợp pháp vì lý do an ninh và sẽ duyệt xét kỹ tất cả ngoaị kiều xin vào Hoa Kỳ.Nếu được chấp thuận, người nộp đơn sẽ bị yêu cầu đệ trình trong 5 năm qua những số điện thoaị nào đã sử dụng, các điạ chỉ email, và quá trình du lịch quốc tế.Họ sẽ bị hỏi có phải họ đã từng bị trục xuất khỏi bất kỳ nước nào, và người thân của họ có liên hệ khủng bô gì hay không.