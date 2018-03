6 Dân Biểu DC Đòi FBI Điều Tra Cố Vấn Kushner Để Lộ tin Mật

WASHINGTON - Các nhà lập pháp thuộc đảng DC yêu cầu FBI điều tra cố vấn toàn quyền Jared Kushner về tố giác thẩm lậu thông tin xếp hạng mật với thế lực ngoại quốc.Văn thư của 6 dân biểu DC nhắc lại các tin tức trong thời gian gần đây ám chỉ ông Kushner cung cấp thông tin mật cho thế tử Saudi Arabia là Bin Salman.Các dân biểu Ted Lieu, Gerald Connolly, Donald Beyer, Pramila Jaypal, Peter Welch và Ruben Gallego nhấn mạnh: TT có quyền giải mật và chia sẻ thông tin, nhưng các cố vấn không có quyền ấy.Mới đây, các dân biểu Elijah Cummings và Raja Krishnamoorthi yêu cầu cố vấn pháp lý Bạch Ốc Don McGahn cung cấp các khám phá của điều tra nội bộ về liên quan giữa các gặp gỡ của Kushner với các viên chức Citigroup, Apollo Global, và việc kinh doanh của gia đình, để đuợc vay 500 triệu MK sau đó.Hôm 21-3, The Intercept báo tin: thế tử Saudi khoe với nhóm thân cận “Kushner ở trong túi tôi”. Bin Salman khẳng định với Washington Post “Không nói thế”.Hôm 14-3, chánh văn phòng John Kelly đuợc 25 dân biểu DC yêu cầu loại trừ Kushner giữa lúc vô số tin tức đồn đoán về 1 số chính quyền muốn lèo lái con rể 37 tuổi của TT tỉ phú New York.Nhóm của dân biểu Beyer cảm thấy hoài nghi Kushner về khả năng đặt quyền lợi quốc dân lên trên quyền lợi riêng, theo tường thuật của tuần báo The Nation.Ngoài ra, Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions tiết lộ: ông John Huber đuợc giao trọng trách công tố để điều tra các lạm dụng quyền hạn tại FBI.Nhân vật có lý lịch chưa đuợc biết này đang tìm hiểu FBI có lạm quyền trong việc theo dõi 1 cố vấn tranh cử của ứng viên Trump, theo tin CNN.Thư của ông Sessions ghi “chưa giải quyết” để trả lời yêu cầu của các nhà lập pháp cử 1 công tố viên đặc biệt thứ nhì điều tra cách mà Bộ tư pháp ứng phó với cuộc điều tra “hồ sơ Nga”.Ông Sessions giải thích: sẽ xem xét cuộc duyệt xét của ông Huber để thấy nếu là cần.Công tố viên Huber đang làm việc tại Utah, ban đầu do TT Obama đề cử năm 2015 và đuợc TT Trump tái cử trong năm qua.Theo lời bộ truởng Sessions, ông Huber điều tra từ bên ngoài và phối hợp với tổng thanh tra Michael Horowitz.