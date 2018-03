SG: Xử 1 Việt Kiều 9 Năm Tù; Đà Nẵng: Đụng, Chết Việt Kiều

SAIGON -- Một Việt kiều về thăm Việt Nam... đâm chết người, lãnh án tù 9 năm.Báo Dân Trí kể: Việt kiều đâm chết người trong quán bar trung tâm Sài Gòn.Trong lúc hỗn chiến, một Việt kiều Canada đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khiến 1 người chết, 1 người bị thương.Ngày 29/3, TAND TPSG mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án Đỗ Anh Khoa (sinh năm 1984, quốc tịch Canada) 9 năm tù về tội giết người.Liên quan tới vụ án, bị cáo Lê Hoàng Huy (sinh năm 1991, ngụ tại TPSG) lãnh 9 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.Theo cáo trạng, tháng 9/2016, Khoa từ Canada về Việt Nam thăm gia đình và ăn tết Nguyên đán. Sáng ngày 26/1/2017, Khoa cùng Huỳnh Ngọc Giàu (bạn gái Khoa) dọn dẹp nhà ở quận 4, chuẩn bị thức ăn để làm tất niên.Khoảng 18h cùng ngày, Khoa đang sử dụng con dao xếp sửa dây điện thì chị Thúy đến chơi. Khoa bỏ con dao vào túi sau để mở cửa đón khách. Sau đó, nhóm bạn của Khoa đến cùng ăn uống. Đến 23h cùng ngày, Khoa biết chung cư sẽ đóng cửa nên nói mọi người lấy xe đi về.Cả nhóm gửi xe máy ở Thảo Cầm Viên rồi đến quán beer club Kingdom trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1). Khi đến quán bar, Tuyến đi tìm chỗ gửi xe, còn Khoa và nhóm bạn ngồi trước quán đợi. Lúc này, Nguyễn Duy Tường, Cao Nguyễn Huy Cường và Lê Hoàng Huy cùng nhóm bạn từ trong quán đi ra đứng gần chỗ Khoa nói chuyện với nhau.Khoa đứng bên cạnh nghĩ Tường nói xấu mình nên cự cãi. Mặc dù được mọi người can ngăn nhưng giữa Khoa và Tường vẫn xảy ra ẩu đả. Cường thấy Khoa đánh bạn nên xông vào đánh thanh niên này. Khoa móc dao trong túi quần vừa chống trả vừa bỏ chạy.Lúc này, Cường và Huy đuổi đánh thì bị Khoa đâm nhiều nhát. Sau khi gây án, Khoa đón xe taxi rời khỏi hiện trường, vứt hung khí xuống kênh Bến Nghé (quận 4). Còn Cường được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.Một bản tin khác của VTC kể chuyện Việt kiều thăm Đà Nẵng: Đi tập thể dục, một Việt kiều Mỹ bị xe máy tông chết.Trong lúc đi tập thể dục bằng xe đạp, một Việt kiều Mỹ bị xe máy tông chết trên đường Võ Nguyên Giáp (TP Đà Nẵng).Chiều 30/3, đại diện Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giữa xe máy và xe đạp, khiến 1 Việt kiều thiệt mạng.Theo đó, khoảng 6h sáng 30/3, ông Võ Thanh Ph. (62 tuổi, Việt kiều Mỹ) đi tập thể dục bằng xe đạp trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), hướng Đà Nẵng – Quảng Nam. Khi đến trước Furama Đà Nẵng Resort, ông bất ngờ bị xe máy mang biển số 43D - 231... do Phan Minh Quang (29 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm lái chạy cùng chiều đâm từ phía sau.Cú tông mạnh khiến ông Ph. ngã xuống đường, chết tại chỗ. Bản thân anh Quang cũng bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.