Phiền Toái Khi Tới Bệnh Viện

HANOI -- Trong khi nhiều bệnh viện ở tỉnh bị người dân phiền lòng vì dịch vụ cứ bị “vòi vĩnh,” tại Sài Gòn phần lớn là bị phiền vì dân chờ lâu...Báo Dân Trí kể chuyện ở tỉnh Quảng Trị: Gần 30% bệnh nhân không hài lòng với dịch vụ bệnh viện vì bị vòi vĩnh.Qua 1 năm triển khai sáng kiến “Dân chấm điểm Mscore y tế”, kết quả cho thấy tình trạng ‘Nhân viên vòi vĩnh, gợi ý đưa tiền’, bị người dân chấm điểm không hài lòng vẫn chiếm gần 30% và 13% cho rằng ‘giá không xứng với chất lượng điều trị’.Y tế là lĩnh vực nhận được sự quan tâm của xã hội nhưng tồn tại nhiều vấn đề khiến người dân chưa hài lòng. Vì lẽ đó, tháng 3/2017, HĐND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Y tế và tổ chức Oxfam tại Việt Nam triển khai sáng kiến “Dân chấm điểm M.Score” trong lĩnh vực này. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị là nơi được chọn khởi động dự án.Trong 1 năm, Mscore đã phỏng vấn qua điện thoại 3.166 người dân và 4.640 lượt đánh giá thực hiện trên 5 máy tính bảng.Kết quả khảo sát qua điện thoại cho thấy, 46% người dân chấm rất hài lòng, 40% chấm hài lòng và chỉ có 2% người dân chấm rất không hài lòng hoặc không hài lòng với giá cả và chất lượng dịch vụ y tế ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.Trong khi đó, khảo sát trên máy tính bảng về sự hài lòng với dịch vụ bệnh viện cho thấy: 37% người dân đánh giá rất hài lòng, 16% đánh giá hài lòng, 24% rất không hài lòng và 9% không hài lòng; còn lại 14% đánh giá dịch vụ ở mức bình thường.Người dân được chấm điểm dịch vụ y tế thông qua máy tính bảng đặt tại bệnh việnNgười dân được "chấm điểm" dịch vụ y tế thông qua máy tính bảng đặt tại bệnh viện.Trong số những người chấm điểm hài lòng có 32% chọn lý do ‘Thủ tục dễ hiểu, hướng dẫn rõ ràng’, 27% chọn lý do ‘Bệnh viện sạch sẽ, không có mùi hôi’.Tuy nhiên, tình trạng ‘Nhân viên vòi vĩnh, gợi ý đưa tiền’, bị người dân chấm điểm không hài lòng vẫn chiếm gần 30% và 13% cho rằng ‘giá không xứng với chất lượng điều trị’.Thời gian chờ đợi từ khi đăng ký khám tới khi có kết quả khám bệnh giảm rõ rệt: Tháng 6-8/2017, khảo sát cho thấy thời gian chờ đợi trung bình của khâu lâu nhất là 65 phút. Đến tháng 9-10/2017, mức này giảm xuống còn lần lượt là 34 và 33 phút, tức giảm gần 50% so với vòng khảo sát đầu tiên.Làm thủ tục đăng ký khám và chờ nhận kết quả xét nghiệm và chụp chiếu là 2 khâu tiếp theo mất điểm đối với người dân, với khoảng 20% người dân cho rằng đây là khâu mất nhiều thời gian, làm họ phải chờ đợi lâu.Con số này được công bố tại Hội nghị tổng kết một năm thực hiện sáng kiến “Dân chấm điểm Mscore y tế” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, do HĐND tỉnh Quảng Trị, tổ chức Oxfam và công ty Phân tích Thời gian thực RTA tổ chức.Báo Dân Trí ghi rằng:“Có thể nói rằng, sáng kiến “Dân chấm điểm” bệnh viện đã tạo ra một kênh phản hồi khách quan, tích cực và hiệu quả. Ý kiến phản hồi của bệnh nhân giúp Bệnh viện hiểu được những dịch vụ người bệnh hài lòng hay chưa hài lòng, từ đó có thể kịp thời có những giải pháp điều chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ.”Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sài Gòn: Sau 8 tháng triển khai hệ thống ki-ốt khảo sát "Người bệnh không hài lòng", so với tháng đầu tiên, tháng thứ 8 số lượt ý kiến không hài lòng giảm 2,5 lần. Nhưng người bệnh vẫn than phải chờ lâu...