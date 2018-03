Mỹ-Trung: Hai Cuộc Chiến

Vi AnhMỹ và Trung Cộng [TC] hai nước đang tiến dần tới hai cuộc chiến tranh. Một cuộc chiến thương mại trên thương trường giữa hai nước. Một cuộc chiến ở Biển Đông ở Á châu Thái bình dương do cuộc chiến thương mại dấy động có thể thành chiến tranh quân sự.Một, chiến tranh thương mại. Mỹ theo truyền thống dùng chiến thuật tấn công phủ đầu trải thảm trận địa. Mỹ tăng thuế thép 25%, nhôm 10%, đánh vào TC, nhưng có những chính sách thừa trừ cho các nước khác như Hàn Quốc, Canada, Brazil, Úc và có thể một số nước trong Cộng Đồng Âu Châu. TT Trump đưa một thí dụ bình dân bất công để dẫn giải rằng TC đánh thuế xe Mỹ nhập vào TC 25%, trong khi xe TC vào Mỹ chỉ bị đánh thuế là 2% mà thôi.Ông còn trải thảm bằng pháo đài bay lên TC. Ông tuyên bố sẽ áp thuế lên gần 1.300 sản phẩm nhập cảng từ Trung Quốc trị giá khoảng 60 tỉ đôla. Theo báo chí Mỹ Ông sẽ nhắm vào các ngành công nghệ và viễn thông. Ông nói Trung Quốc có thặng dư thương mại 375 tỉ đô la với Mỹ.TC phản công. Thông tín viên RFI Heike Schmidt tường trình từ Bắc Kinh: «Không chút chần chừ, bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc đã lên tiếng đe dọa Washington về thuế hải quan đối với hàng nhập khẩu Mỹ với tổng trị giá khoảng 3 tỉ đô la, đánh vào các mặt hàng thịt lợn, thép, hoa quả, rượu vang… Không có chuyện để Hoa Kỳ lấn lướt. Sáng nay (23/03), Hoàn Cầu Thời Báo còn viết: Người dân Trung Quốc ủng hộ những luận điểm trên, đồng thời cảnh báo Washington rằng người Trung Quốc có sức chịu đựng bền bỉ mà Hoa Kỳ không thể sánh được».Nhưng bên ngoài hai bên tuyên bố cứng rắn, bên trong Washington và Bắc Kinh kín đáo đàm phán. Tin báo Wall Street Journal nói trong khi hai quốc gia có lời qua tiếng lại trước công chúng, ở phía sau hậu trường các giới chức Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu thảo luận để gia tăng việc cho hàng hóa Mỹ vào thị trường Trung Quốc.Hai, chiến tranh quân sự, hai cuộc chiến ở Biển Đông. Mỹ- Trung điều quân ghìm nhau như trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh ở Biển Đông. Chiến tranh thương mại ở hai thủ đô Washington và Bắc Kinh dấy động mặt trận thứ hai, thêm sôi động, tình hình tiến dần tới hải chiến, không chiến giữa TC và Mỹ cùng đồng minh và đối tác của Mỹ. Ngày 23/03/2018 Hải Quân Mỹ đã cho một chiến hạm USS Mustin tiến vào tuần tra bên trong vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa, mà TC đã quân sự hoá. Cụ thể, tàu Mustin đã đi vào phạm vi 12 hải lý quanh Bãi Đá Vành Khăn, một hòn đảo nhân tạo trong chuỗi đảo Trường Sa, và tiến hành các cuộc diễn tập gần căn cứ của Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc bằng hoạt động tự do hàng hải.TC rất giận dữ. TQ cáo buộc đây là hành động khiêu khích, là phản ứng mới nhất của Washington để chống lại những gì bị coi là nỗ lực của Bắc Kinh nhằm hạn chế quyền tự do đi lại tại Biển Đông. Trung Quốc vào ngày 23 tháng 3 lên tiếng cáo buộc Hoa Kỳ ‘khiêu khích nghiêm trọng’ ở Biển Đông sau khi Khu Trục Hạm USS Mustin đi qua vùng 12 hải lý của Đá Vành Khăn tại Quần Đảo Trường Sa.Và TC còn phẫn nộ hơn coi hoạt động mới nhất của hải quân Mỹ diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ký bản ghi nhớ về chính sách thuế mới, nhắm mục tiêu vào hàng hóa Trung Quốc trị giá 60 tỉ đôla.TC phản ứng. Quân đội Trung Quốc hôm 23/3 cho biết hải quân nước này cũng sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đông và nói đây là một phần trong các cuộc diễn tập thường niên, theo tin Reuters dẫn nguồn từ tờ báo chính thức Quân đội TQ.Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã theo sát hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của TQ dẫn đầu một nhóm tàu vượt qua eo biển Đài Loan theo hướng tây nam, nghĩa là đi vào khu vực tranh chấp Biển Đông trong hoạt động mà Đài Loan cho là tập trận.Nhưng TQ đã chậm hơn Mỹ. Tin VOA cho biết ngày trước TC, hàng không mẫu hạm Mỹ tập trận ở Biển Đông sau khi rời VN. Tin VOA của Mỹ, một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ cho VOA Việt Ngữ biết rằng việc hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tập trận với hải quân Nhật ở Biển Đông ít lâu sau khi rời Việt Nam để “thể hiện cam kết với các đồng minh và đối tác”. HKMH USS Carl Vinson tiến hành các cuộc diễn tập chung với các tàu của hải quân Nhật hôm 11/3 khi lực lượng của đôi bên cùng quá cảnh ở Biển Đông. Khi được hỏi liệu hoạt động này có nhắm vào Trung Quốc hay không, ông Hawkins nói “không”, đồng thời tuyên bố rằng “việc phối hợp với các đối tác hàng hải ở các vùng biển rộng mở là cách chúng tôi duy trì an ninh, thịnh vượng và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương trong hơn 70 năm qua”.Như đã biết từ khi lên nắm chánh quyền TT Trump đã thường xuyên cho tiến hành các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, cho tàu tuần tra sát vào bên trong vùng 12 hải lý các đảo và bãi đá TQ đã chiếm của các nước và đã quân sự hoá. Từ ngày tổng thống Trump nhậm chức đến nay, Hải quân Mỹ đã 4 lần cho tàu tiến vào tuần tra gần các thực thể mà Trung Quốc kiểm soát tại Biển Đông, cả ở Hoàng Sa, lẫn Trường Sa. Mỹ làm thế để thách thức các yêu sách quá đáng, các tuyên bố phi pháp, có căn cử về chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.Bây giờ thử xét về tương quan lực lượng của Mỹ và TQ trong trận chiến thương mại và khi xảy ra chiến tranh ở Biển Đông ra sao. Chiến tranh thương mại, TC chỉ mới là đệ nhị siêu cường. Theo Julien Marcilly, đại diện cho công ty bảo hiểm cho các doanh nghiệp Pháp Coface, nếu xảy ra một cuộc chiến thương mại, Trung Quốc bị thiệt hại nhiều hơn Mỹ. Tổng kim ngạch xuất cảng của Mỹ sang Trung Quốc chỉ tương đương với 0,5% GDP của nền kinh tế số 1 thế giới là Mỹ. Ngược lại xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ chiếm tới 5% tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc. Hàng hoá TC made in China mang tiếng xấu. TQ đông dân nhưng lợi tức đầu người thấp hơn Mỹ rất nhiều, sức mua yếu, thị trường TQ so với Mỹ yếu hơn. Mỹ là thị trường lớn nhứt thế giới. Hàng hoá Made in USA được trọng vọng, tín cẩn nhiều lần hơn của TQ. Khoa học kỹ thuật Mỹ vô địch. Mỹ giao thương với nhiều nước hơn TC. Đô la Mỹ được nhiều nước lấy làm bản vị cho đồng tiền nhiều quốc gia. Thương mại TC không thể đấu với Mỹ.Hải lực của Mỹ hùng mạnh, hiện đại và có tính toàn cầu hơn của TQ. Hải Quân Mỹ vượt xa TC. TC hiện thời chỉ có một chiếc HKMH Liêu Ninh mua chiếc cũ của Ukrain về tân trang lại. Về chương trình phát triển HKMH trong số 5 chiếc được dự trù, hiện chỉ có 2 chiếc đang được đóng.Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang có đến hơn 10 HKMH vận hành bằng nguyên tử lực. Trung Quốc chỉ có 5 tàu lặn nguyên tử. Còn Mỹ, tất cả các tàu lặn của Mỹ đều sử dụng nguyên tử lực. TC cũng thua xa Mỹ về ngân sách quốc phòng. Thời TCB nắm Đảng, Nhà Nước cấp ngân sách cho quân đội chỉ bằng 25% của Mỹ mà thôi./.(VA)