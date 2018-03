Pakistan: Nữ Sinh Nobel Hòa Bình Malala Về Thăm Lại Quê Hương

ISLAMABAD - Nữ sinh tranh đấu quyền giáo dục trở về thăm quê hương Pakistan với đôi mắt đẫm lệ.Cùng cha và em trai về nước hôm Thứ Năm, Malala Yousafzai đã đuợc Thủ Tướng tiếp đón trước khi lên tiêng qua đài truyền hình toàn quốc.Em bị loạn quân Hồi Giáo bắn trọng thương vào Tháng 10-2012 và đuợc đưa ra ngoài nước cứu chữa, đuợc tiếp tục việc học tại vương quốc UK.Vừa gạt nước mắt, Yousafzai nói: trong 5 năm qua, em luôn mơ ngày đặt chân trở lại quê hương. Em không thường khóc khi đã 20 tuổi và đã chứng kiến nhiều sự việc của cuộc sống.Yusafzai đuợc tặng giải Nobel Hoà Bình 2014 như là vinh danh gương can đảm và linh hoạt của phụ nữ đối đầu áp bức.Thủ Tướng Abbasi tuyên bố “Chúng ta hân hoan đón con gái trở về như là 1 công dân tiềm năng”.Nhưng, có lẽ Yusafzai không trở lại làng cũ vì lý do an ninh, theo lời người thân - hình ảnh của Geo TV cho thấy: xe có cảnh sát hộ tống đón Yusafzai tại phi trường.Tuần qua, Yusafzai mừng ngày độc lập Pakistan bằng 1 twitter cho biết em yêu quý các ký ức về quê nhà, và hát quốc ca.