2 Cảnh Sát Gốc Việt Bị Khởi Tố Rửa Tiền

HOUSTON, Texas -- Phòng Biện Lý Quận Harris County và Ty Cảnh Sát Houston loan tin hôm Thứ Tư rằng có 2 cảnh sát nằm trong nhóm 22 người bị bắt trong một mạng lưới sòng bài bất hợp pháp ở Phố Tàu.Kim Ogg, Biện Lý Quận Harris County, nói rằng hô sơ truy tố nhóm này là từ rửa tiền cho tới tham dự tội ác có tổ chức.Ogg cũng nói là hơn 2.3 triệu đôla đã bị cảnh sát tịch thu trong mạng lưới kéo cả cả năm qua.Tiền này là từ tủ sắt của một người đàn ông, sẽ bị tịch biên.Mạng lưới này có 5 trụ sở chơi game, hầu hết trong các thương xá dọc đường Bellaire Boulevard.Ogg nói rằng các trụ sở có khoảng 25-60 máy chơi cờ bạc bất hợp pháp.Tuy nhiên Biện Lý nói các tiệm chơi game này không phải bất hợp pháp.Điều làm họ bất hợp pháp là khi các chủ phòng chơi game chi trả số lượng nhiều hơn mức hợp pháp.Tât cả các phòng chơi game trong cuộc điều tra đã bị đóngc ửa, chỉ trừ một.Hai cảnh sát bị truy tố tội rửa tiền trong hồ sơ này là Larry Nguyen và Huy Ly.Hai cảnh sát này bị tố giác tài trợ một xe Lamborghini, một xe Lexus và các thứ sang trọng khác thay mặt cho chủ tiệm Memory Cafe là Tim Vo và vợ cũ của y. Tất cả viêc này là trong thời gian 2 cảnh sát này còn đang làm trong Ty.Ly bị cho là đã tài trợ một xe đời 2016 Lamborghini Huracan màu trắng xuyên qua tín dụng cảnh sát Houston Police Federal Credit Union.Ly đặt cọc $60,000 down payment cho xe thể thao này. Phần còn lại $150,000 tài trợ qua khoản chi trả $2,600/tháng cho quỹ tín dụng cảnh sát.Trong khi đó, Nguyen mua chiếc xe 2017 GX 460 cho Vo. Nguyen đặt cọc down khoảng $15,000. Phần còn lại là $43,000 tài trọợ xuyên qua Bank of America.Biện Lý nói rằng chủ xe thực muôn xài tiền mà không gây chú ý.Nguyen và Ly đã từ nhiệm khỏi ngành cảnh sát.Họ gặp cơ nguy bị án tù từ 5 năm tới chung thân, nếu bị kết tội.Các giới chức nói rằng các hoạt động bất hợp pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng, dẫn tới một loạt vụ cướp và tội bạo lực.