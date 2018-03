Mỹ Mặc Cả Hiệp Định Thương Mại

WASHINGTON -- Hoa Kỳ vẫn đang suy tính cò kè trả giá về các hiệp định thương mại tự do...Trước tiên là ở Nam Hàn.Bản tin KBS ghi rằng: Nam Hàn và Mỹ đưa ra tuyên bố chung về sửa đổi FTA song phương...Nam Hàn và Mỹ đã đưa ra tuyên bố chung về việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Nam Hàn Kim Hyun-jong và Đại diện Văn phòng thương mại Mỹ (USTR) Robert Lighthizer đã đưa ra tuyên bố chung vào hôm 28/3 về việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và vấn đề thuế thép.Hai quan chức này cho biết họ vui mừng thông báo rằng hai nước Hàn-Mỹ đã đạt được nhất trí về mặt nguyên tắc trong việc sửa đổi, điều chỉnh FTA song phương bao gồm các vấn đề như đầu tư, thuế quan, giao dịch ô tô, các biện pháp phòng vệ thương mại.Ngoài ra, tuyên bố chung còn có nội dung Mỹ đồng ý miễn trừ Nam Hàn khỏi danh sách đen các nước chịu thuế suất cao đối với mặt hàng thép xuất khẩu sang thị trường Mỹ căn cứ theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại năm 1962.Bên cạnh đó, tuyên bố nêu rõ hai nước đang hoàn tất các điều kiện về sửa đổi FTA Hàn-Mỹ, nhất trí về việc Seoul và Washington cần phải trải qua các thủ tục trong nước của mỗi bên trước khi các thỏa thuận sửa đổi chính thức có hiệu lực. Riêng về thỏa thuận về thuế nhập khẩu thép sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.Trong khi đó, phía Việt Nam cũng sốt ruột... thế là Nguyễn Xuân Phúc lên tiếng.Bản tin VOA ghi rằng: Không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra tín hiệu mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc muốn mở rộng một phiên bản mới của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tới Hoa Kỳ và những nước khác.VOA ghi rằng khi trả lời phỏng vấn của tờ Nikkei và Financial Times hôm 26/3, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói “tất cả các nền kinh tế thành viên sẽ hưởng lợi” khi Hoa Kỳ tham gia vào hiệp định này. Ông Phúc cho rằng đó sẽ là một động lực lớn cho tăng trưởng “trong khu vực và trên toàn thế giới.”Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu tiến trình đàm phán hiệp định TPP nguyên thủy có sự tham gia của 12 quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên ngay khi lên nhậm chức vào tháng 1/2017, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định nguyên thủy của 12 nước chiếm 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Ông Trump nêu lý do rút khỏi TPP là vì muốn bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ.Mười một nước thành viên còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết một hiệp định sửa đổi có tên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), còn gọi là TPP-11, hôm 8/3.Tuy nhiên ngay trước khi TPP-11 được ký ở Chile, đã có những tiếng nói từ trong nước Mỹ, kêu gọi chính quyền của ông Trump nên xem xét lại quyết định đó. Tháng trước Bộ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ Steve Mnuchin cho biết Tổng thống Trump vẫn mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP.Thủ tướng Phúc cho Nikkei và Finacial Times biết “nếu Hoa Kỳ không tham gia, CPTPP vẫn tiếp tục và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế thành viên.” Nhưng người đứng đầu chính phủ Việt Nam vẫn hy vọng Washington có thể trở lại tham gia TPP.Bản tin VOA cũng ghi rằng:“Trong hiệp định TPP có sự góp mặt của Hoa Kỳ, các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ “hiệp định thương mại bậc nhất của thế kỷ 21” theo lời cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.”