Mỹ: Bắt 1 Học Sinh Đài Loan Dọa Bắn

TAIPEI, Đài Loan -- Cảnh sát Hoa Kỳ tại Pennsylvania đã bắt một du học sinh từ Đài Loan vì hăm dọa nổ súng...Và Bộ Ngoại Giao Đài Loan chính thuưc lên tiếng là sẽ quan sát, theo tin RTI: Học sinh Đài Loan thuộc diện trao đổi học sinh bị Mỹ bắt giam, Bộ Ngoại giao Đài Loan nói sẽ đảm bảo quyền lợi thăm gặp.Một học sinh trung học cấp 3 An Tso Sun người Đài Loan năm nay 18 tuổi bị Mỹ cáo buộc bởi có hành vi răn đe sẽ nổ súng vào Trường Trung học tiểu bang Pennsylvania mà cậu ta đang theo học, tối ngày 27-3 theo giờ địa phương học sinh An Tso Sun bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.Sáng ngày 29-3 ông Lý Hiến Chương, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời giới truyền thông báo chí cho biết, Văn phòng Đại diện Đài Bắc tại New York vào thời gian đầu tiên đã nắm vững thông tin liên quan, đã bắt liên hệ với phía cảnh sát, nhà tạm giam và luật sư, sẽ nhanh chóng sắp xếp nhân viên tới thăm hỏi, bảo đảm quyền lợi cơ bản bao gồm quyền tư pháp của đương sự.Mùa hè năm 2017 học sinh An Tso Sun từ Đài Loan đến Mỹ tham gia chương trình trao đổi học sinh theo học lớp 4 tại Trường Trung học Bonner & Prendergast Catholic High School tọa lạc vùng ngoại ô Drexel Hill thành phố Philadelphia tiểu bang Pennsylvania, hiện tại cậu học sinh này bị giam giữ tại nhà giam Delaware Country, quan tòa quyết định tiền bảo lãnh là 100.000 USD, ngày xét xử dự định là ngày 11-4.Học sinh An Tso Sun bị cáo buộc dính líu vụ răn đe của chủ nghĩa khủng bố là tội phạm thuộc cấp độ A (first-degree misdemeanor). Cậu ta phủ nhận hành vi tội phạm bị cáo buộc, cho biết anh chỉ là nói đùa.Ông Tô Thụy Nhân, Phó Chủ nhiệm Văn Phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc tại New York nói với Thông tấn xã CNA cho biết, đã bắt được mối liên lạc với Luật sư biện hộ Enrique Latoison được gia đình của anh An Tso Sun đang ký túc thuê giúp biện hộ, đồng thời cũng có liên hệ với phía nhà tù cung cấp sự hỗ trợ.Ông Tô Thụy Nhân cho biết, một khi nhà tù đồng ý cho thăm gặp, Văn phòng Đại diện sẽ ngay vào thời gian đầu tiên cử nhân viên đến giúp đỡ. Nếu người thân có nhu cầu đến thăm, cũng sẽ cung cấp sự hỗ trợ.