Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam Cali Tiệc Mừng Xuân 2018

Westminster (Bình Sa)- - Tại Nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 6:00 chiều Chủ Nhật ngày 25 tháng 3 năm 2018, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California đã tổ chức tiệc mừng Xuân, Hơn 400 quan khách, qúy vị Niên Trưởng, các đơn vị thuộc các Quân Binh Chủng gồm có: Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Biệt Động Quân, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, Hội Không Quân, Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali, Hội TQLC, Hội Pháo Binh, Hội Quân Cảnh, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Nữ Quân Nhân QLVNCH, Hội Võ Bị Nam Cali, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam Cali, Hội Thiết Giáp, Hội HO.Cứu Trợ TPB và Cô Nhi VNCH.. . qúy vị dân cử, đại diện dân cử, các cơ quan truyền thông và thân hữu.Điều hợp buổi tiệc: Phan Tấn Ngưu, Nguyễn Phục Hưng, Đỗ Mộng Thủy.Mở đầu buổi tiệc với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do toán hầu kỳ Liên Hội phụ trách. Sau đó Ban hợp ca Liên Hội hát bản “Đón Xuân”.Tiếp theo KQ. Lê Văn Sáu, Hội trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California , Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự tham dự của qúy Niên trưởng, quan khách và các chiến hữu thuộc các quân binh chủng, ông nói; “Tết nguyên đán là một tiết lễ quan trọng nhất trong năm, là ngày chúng ta nhớ đến sự đoàn tụ đầm ấm cùng người thân, gia đình, bạn hữu. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ phương trời nào, Tết đến là mọi người đều quay về mái nhà xưa, về cội nguồn, về nơi chôn nhau cắt roan để đốt nén hương lên bàn thờ tổ tiên, tưởng niệm với lòng thành kính biết ơn. Thấm thoắt đã 43 mùa Xuân cất bước ly hương, thời gian đã bạc phai trên mái đầu. Nhìn lại những năm gần đây không ít các niên trưởng đã ra đi, những người còn lại như chúng ta vẫn nuôi dưỡng, hoài mong những điều tốt đẹp cho đất nước Việt Nam, cho người dân Việt Nam, không còn bị áp chế, có nhân quyền tự do thật sự, giữa nền tảng thời đại văn minh tiến bộ hiện nay. Với tinh thần hun đúc của chúng ta, bên nỗi khắc koải khôn nguôi cho quê hương, cho dân tộc Việt Nam, và kỳ vọng ở thế hệ trẻ, sẽ trau dồi kỹ năng sâu rộng, nối bước tiền nhân, dấn thân cho xứ sở Việt Nam.. .Dù cho ở nơi đâu, hoàn cảnh nào, là một chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng chiến đấu để bảo vệ non sông, là chứng nhân đen tối nhất của lịch sử Việt Nam, lúc nầy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải đoàn kết thành một khối vững mạnh, kiên định lập trường, đề phòng và đập tan mọi manh nha chia rẽ tập thể chiến sĩ để làm gương cho thế hệ mai sau. Chúng tôi kêu gọi sự dấn thân của anh em thế hệ trẻ để làm rạng danh con cháu Lạc Hồng...”Trong dịp nầy ông mời tất cả thành viên trong Ban Chấp Hành Liên Hội lên trình diện các Niên trưởng và quan khách.Sau đó Ban tổ chức mời Niên trưởng Cổ Tấn Tinh Châu lên chúc Tết, NT. Chúc những gí tốt đẹp nhất đến với tất cả. NT tiếp: “Anh em đã một thời hy sinh bảo vệ tổ quốc, người dân Miền Nam luôn nhớ các anh, hơn 40 năm trôi qua, hình ảnh các anh vẫn đậm nét trong lòng dân tộc. Thế hệ chúng tôi cũng như thế hệ mai sau hãy đoàn kết để đem lại thành công mới trong công cuộc chống cộng sản. Chúc mọi người có một bữa ăn ngon.”Buổi tiệc bắt đầu với một chương trình văn nghệ đặc sắc do các Hội Đoàn Quân Binh Chủng trình diễn.Điều hợp chương trình văn nghệ do các MC. Mai Lan và Mộng Thủy.Mở đầu, Ban Hợp Ca Trường Võ Bị Quốc Gia với bản “Bài Ca Tuổi Trẻ,” Hội Thủy Quân Lục Chiến với bản “Cờ Bay”, tiếp theo các hội thay nhau lên hát những bản hùng ca, binh chủng hành khúc, đơn ca.. .Buổi tiệc mừng xuân kết thúc vào lúc 11:30 PM.