Tuần Duyên, Giám Mục, La Thăng, Mại Dâm, Lớp 6

Xuân NiệmVậy là Mỹ làm thêm một cử chỉ đẹp, theo tin RFA: Hoa Kỳ vừa chuyển giao 6 tàu tuần duyên Metal Shark cùng với các trang thiết bị cho một trung tâm huấn luyện và xưởng bảo dưỡng với tổng trị giá 20 triệu đô la cho Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo tin này hôm 29/3.Việc bàn giao được thực hiện nhân chuyến thăm Việt Nam của Phó Đô đốc Fred M. Midgette, Tư lệnh lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ.Lễ bàn giao các trang thiết bị quốc phòng được thực hiện tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, ở đảo Phú Quốc, Tây Nam Việt Nam.Trong khi đó, nhiều nhà quan sát nhân quyền chăm chú theo dõi một sự kiện lớn: Một thỏa thuận lịch sử giữa Tòa Thánh Vatican và chính quyền Bắc Kinh về việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc có thể được ký ngay vào ngày 31/03/2018. Thông tin này đã được một tờ báo chính thức của Trung Quốc cho biết vào hôm 29/03, trích lời một chức sắc cao cấp thuộc giáo hội Nhà nước Trung Quốc.Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo, được AFP trích dẫn, đức giám mục Giuse Quách Kim Tài (Guo Jincai), tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc, xác nhận các cuộc đàm phán giữa Vatican và Bắc Kinh đã đạt đến “giai đoạn cuối cùng”, và thỏa thuận có thể được ký kết ngay trước ngày Chủ Nhật Phục Sinh sắp tới.BBC ghi nhận rằng: ông Đinh La Thăng nhận thêm bản án 18 năm tù trong phiên tòa kết thúc hôm 29/3 liên quan đến vụ PVN góp vốn vào Oceanbank.Trong phán quyết vụ xử ông Đinh La Thăng và sáu "đồng phạm" vụ thiệt hại 800 tỷ đồng góp vốn của PVN vào Oceanbank, ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí (PVN) nhận án 18 năm tù, ngoài ra phải bồi thường 600 tỷ đồng, vì tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng."Vậy là khẳng định minh bạch: “Không có nghề mại dâm tại Việt Nam”...Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Lập, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTB&XH khi trao đổi với báo chí trước những đề xuất liên quan đến luật pháp, chính sách, quan điểm về vấn đề mại dâm tại Việt Nam hiện nay.Báo Thanh Niên ghi lời Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn, cho rằng nếu công nhận mại dâm là một nghề thì cực kỳ khó: 'Đã là nghề phải có tiêu chuẩn nghề, ông tổ nghề, có bộ giáo trình dạy nghề ...”Nhiều chuyên gia tại hội thảo về quan điểm, định hướng xây dựng chính sách pháp luật về mại dâm, cho rằng cần phải xây dựng luật về mại dâm, phi hình sự hóa hoạt động này, vừa để tôn trọng quyền con người vừa giảm tác hại...Hội thảo do Bộ LĐ-TB-XH và Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại VN tổ chức ngày 28.3 ở Hà Nội.Báo Sao Star kể: Học sinh lớp 6 tự tử để lại thư tuyệt mệnh ghi tên 4 bạn mà em hận...Sau khi phát hiện em Ngọc Thanh tử vong, gia đình đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh, trong đó có nội dung Thanh nêu rõ tên 4 bạn học cùng lớp mà em hận.Ngày 28/3, Công an phường Đạo Long (TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) cho biết đã tìm thấy thi thể của em Vũ Huỳnh Ngọc Thanh (12 tuổi, học sinh lớp 6 trường THCS Trần Thi) dưới sông Dinh sau 3 ngày mất tích.Báo Dân Việt kể: Thiên tai đã cuốn đi 3 tỷ USD năm 2017.Thông tin được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai tổ chức hôm nay (29.3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ trì hội nghị.Bản tin Zing kể: Sẽ kỷ luật cô giáo không giảng bài khiến nữ sinh Sài Gòn bật khóc...Bắt đầu từ cuối tháng 11/2017, cô T.T.M.C. không giảng bài môn Toán cho lớp 11A1, trường THPT Long Thới (Nhà Bè, TP.SG)....Ban giám hiệu trường THPT Long Thới cho biết theo phản ánh của em Toàn, cô giáo dạy Toán được nhắc đến là T.T.M.C, hiện dạy tại trường.Qua tìm hiểu từ nhiều phía, ông Trần Minh Bình, hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ tháng 11/2017, cô C. vẫn dạy Toán ở lớp 11A1 nhưng vào lớp không nói gì, không giảng bài, chỉ viết lên bảng và học sinh tự học, tự làm bài tập...Tiếp sau sự việc này, trường THPT Long Thới tìm hiểu và có hình thức xử lý tương xứng với lỗi vi phạm của từng người.Báo Pháp Luật Plus kể chuyện Sài Gòn: Cướp thuốc lá bỏ chạy qua đường, nam thanh niên bị ô tô đâm tử vong.Cướp thuốc lá của một người phụ nữ đang đi bộ sau đó nam thanh niên đã chạy qua đường và bị ô tô đâm trúng tử vong,Theo một số người dân, vào khoảng 20h ngày 28/3 xe ô tô loại 4 chỗ lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt hướng về quận 1, khi qua cầu Lò Gốm, quận 6 khoảng 500 mét thì tông trúng nam thanh niên (khoảng ngoài 20 tuổi) chạy bộ vượt dải phân cách băng qua đường, cú va chạm khiến nam thanh niên tử vong tại chỗ.Báo Giao Thông kể chuyện Hà Nội: Đánh chết khách hát karaoke chỉ vì... không cho lửa châm thuốc lá.Không xin được lửa để hút thuốc, chủ quán karaoke cùng nhân viên xông vào đánh khách tới tấp.Theo An ninh Thủ đô và Vietnamnet, TAND TP.Hà Nội chiều 28/3 đã đưa Trịnh Xuân Hòa (SN 1985, trú ở xã Quảng Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa) ra xét xử về tội “Giết người”.Đồng phạm của Hòa là Đặng Văn Hạnh (SN 1993, trú ở xã Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định) cũng bị tuyên phạt 20 năm tù cùng tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Ngô Tuấn Anh (SN 1988, ở quận Hà Đông, Hà Nội).