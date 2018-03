Đức Vận Động Làm Thành Viên Không Thường Trực Hội Đồng Bảo An

NEW YORK - Ngoại trưởng Heiko Maas đang có mặt tại bản doanh LHQ để vận động chiếm 1 ghế thành viên HĐ Bảo An năm 2019 và 2020 cho Đức - LHQ có thể biểu quyết yêu cầu của Berlin vào ngày 8-6.Tại New York, ngoại trưởng Maas tham gia các thảo luận về công tác gìn giữ hoà bình, hội đàm với TTK Antonio Guterres và 5, 6 vị ĐS để nêu rõ các điểm chuẩn của Đức đáp ứng quy chế thành viên không thường trực tại HĐ Bảo An.Ngoại trưởng Maas tuyên bố trước khi lên đường “Đức muốn dự phần giải quyết các thách thức đe dọa an ninh và ổn định” – ông nói: cần tiếp xúc ĐS các nước để nghe biết Đức đuợc trông đợi điều gì.Đức là nguồn đóng góp tài chính lớn hạng thứ 4 của LHQ, cũng đóng góp 1 phần lớn nhân sự trong các sứ mạng hoà bình của LHQ, gồm Mali.HĐ Bảo An có 5 thành viên thường trực và 10 thành viên không thường trực do đại hội đồng LHQ để làm nhiệm kỳ 2 năm. 2 ghế không thường trực đuợc tuyển chọn thay thế vào Tháng 6.Đức vận động để tranh 1 ghế với Belgium và Israel.Đây là chuyến di Hoa Kỳ đầu tiên của ngoại trưởng Maas sau khi đi Paris, Warsaw và Tel Aviv.