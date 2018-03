Bộ Nội An Suy Tính Quy Định Mới: Tước Quyền Cư Trú Di Dân Lãnh Trợ Cấp

WASHINGTON -- Chính phủ Trump dự tính từ chối quy chế hợp pháp đối với di dân nào đang lãnh trợ cấp xã hội.Đề nghị này sẽ trừng phạt các di dân nhận lãnh phúc lợi công cộng, kể cả nhận lãnh tín dụng khai thuế, và có thể sẽ dùng làm cớ để truất bỏ quyền cư trú hợp pháp, theo bản tin báo Washington Post.Đề nghị này của Bộ Nội An sẽ mở rộng các thước đo dùng để cấp bằng nhập tịch Hoa Kỳ, thí dụ như khoản tín dụng thuế có tên là Earned Income Tax Credit (viết tắt: EITC), bảo hiểm y tế nhà nước, và các phúc lợi khác.Nếu được chấp thuận, chính sách mới này sẽ là rào cản lớn đôi với những người được quy chế DACA (vào Mỹ bất hợp pháp khi còn thơ ấu), những người này đang xin hưởng đầy đủ quy chế thường trú nhân.Katie Waldman, phát ngôn nhân Bộ Nội An, nói là chính phủ cam kết thực hiện luật di trú hiện nay, bảo đảm người dân đóng thuế Hoa Kỳ bằng cách bảo đảm là những ngoaị kiều vào hay ở trong lãnh thổ Mỹ không phải ăn bám ngân sách Mỹ.Nếu được chấp thuận, các di dân có con nhỏ sẽ bị xem là gánh nặng công cộng khi lãnh trợ cấp xã hội.Mark Greenberg, một nhà nghiên cứu ở viện Migration Policy Institute, nói với báo Washington Post rằng chính phủ Mỹ đang xem xét đi xa hơn, để dùng quy định mới này làm cớ trục xuất di dân lậu.Đề nghị này sẽ còn phải chô chữ ký chung kết của Bộ Trưởng Nội An Kirstjen Nielsen.Nếu được chấp thuận, hiệu lực áp dụng là năm nay.