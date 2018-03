Pennsylvania: Du Học Sinh Đài Loan Dọa Nổ Súng Ở Trường Bị Bắt

UPPER DARBY - An Tso-Sun, là nam sinh Taiwan 18 tuổi trong 1 chương trình trao đổi giáo dục, dọa nổ súng trong trường đã bị cảnh sát sở tại bắt.Nghi can đã bị bắt sáng thứ Tư với áo giáp và đạn tại nhà ở Upper Darby, ven thành phố Philadelphia.Nhà chức trách xác nhận: An bị câu lưu tối Thứ Ba và bị truy tố về tội đe dọa khủng bố.Nghi can có chiếu khán du học cấp vào Tháng 7-2017, hết hạn Tháng 7-2022.Theo cảnh sát Upper Darby Police, thì nghi can có hàng loạt vật dụng trong nhà gồm, một áo giáp loại quân đội; cây nỏ bằng điện có kính viễn vọng và đèn pin; nhiều mũi tên; 29 băng đạn 9mm; mặt nạ quân đội; và dụng cụ bảo vệ tai khỏi bị lửa cháy.Các viên chức thẩm quyền cũng khám phá một iPad mà trong đó cho thấy Sun đã từng tìm kiếm các vũ khí như súng AK-47 và súng AR-15, theo giám thị của trường Michael Chitwood cho biết.