Trump: Không Thể Gỡ Bỏ Tu Chính Án Số 2; Trump: Cần Thêm Đảng Viên Cộng Hòa Vao Quốc Hội Và Luôn Kiểm Soát Tối Cao Pháp Viện

WASHINGTON - TT Trump nói rõ “vô phương – no way” để đáp lại ý kiến của cựu thẩm phán tối cao pháp viện John Paul Stevens hô hào thu hồi tu chính án hiến pháp số 2.Phản ứng của ông Trump ghi rõ “Tu chính án số 2 không bao giờ bị thu hồi, dù phe DC muốn đến chừng nào, cả với phát biểu của cựu thẩm phán Stevens”.Twitter phát lúc 2 giờ 52 phút sáng nhấn mạnh: cần bầu thêm đảng viên CH vào QH và luôn nắm quyền kiểm soát tối cao pháp viện.Sau cuộc biểu tình của phong trào chống súng do học sinh tranh đấu tổ chức hôm Thứ Bảy tuần qua, cựu thẩm phán Stevens nói: mục tiêu phải là cao hơn luật súng chặt chẽ hơn, để thu hồi tu chính án số 2 về quyền làm chủ súng mà ông mô tả là não trạng của thế kỷ 18.Bài viết đang báo New York Times của ông Stevens khẳng định: mục tiêu của tu chính án số 2 không còn trong thế kỷ 21.Các cây bút của mục ý kiến trên mặt báo từng đả kích tu chính án số 2, nhưng cựu thẩm phán Stevens là tiếng nói có trọng luợng nhất.