Xin Đầu Tư, GS Dỏm, Trai Tây, Cướp Giật, Mía...

Xuân NiệmVậy là lộ lý do ông Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng đi Tây: chủ yếu xin đầu tư, không thấy chiến lược đối tác gì...Bản tin từ thông tấn truyền thanh Pháp RFI ghi nhận: Chuyến công du Pháp của tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được nhật báo kinh tế Les Echos (28/03/2018) quan tâm. Nhiều hợp đồng thương mại quan trọng đã được ký kết giữa hai nước, đồng thời tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kêu gọi doanh nghiệp Pháp tăng cường đầu tư vào Việt Nam....Bản tin VTC News ghi lời TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận xét, hiện có nhiều người mang chức danh là giáo sư, phó giáo sư mà "ăn không nên đọi, nói không nên lời".TS Nguyễn Đình Cung nêu thực trạng: “Bạn bè ta, anh em ta nhiều người là giáo sư, phó giáo sư. Nhưng phải nói là có nhiều người là giáo sư, phó giáo sư mà ăn không nên đọi, nói không nên lời”.“Ngay cơ quan tôi có người làm phó giáo sư về, yêu cầu tôi phải phong làm nghiên cứu viên cao cấp. Tôi nói tôi không làm như vậy, không phải tôi trả lương, phong cấp theo giáo sư, phó giáo sư. Họ đi kiện khắp nơi, tôi nói tôi còn ngồi đây thì anh không được như thế. Phải đánh giá con người theo kết quả công việc anh làm được gì chứ không phải dựa vào danh” - TS Cung khẳng định.Báo Thanh Niên kể rằng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.SG phát đi thông báo chính thức đến các giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân nhằm cảnh báo về một nhóm lừa đảo mạo danh nhận tiền quyên góp trùng tu Nhà thờ Đức Bà.Ngày 27.3, theo thông báo chính thức bằng văn bản được phát đi, Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.SG nói gần đây, lợi dụng việc Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.SG tiến hành trùng tu Nhà thờ Đức Bà, có một nhóm người lừa đảo cả nam lẫn nữ, đã tạo email giả, mạo danh linh mục Inhaxio Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.SG, quản xứ Nhà thờ Đức Bà phụ trách công tác trùng tu, để nhận tiền quyên góp của nhiều người.Trong việc đóng góp cho quỹ trùng tu Nhà thờ Đức Bà, ngoài thư kêu gọi của cố Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, linh mục Hồ Văn Xuân không hề gửi thư hay email đến bất cứ ai để xin giúp đỡ.Báo An Ninh Thủ Đô kể: "Phải lòng" trai Tây trên facebook, cụ bà 74 tuổi ở Hà Nội bị lừa gần 3,5 tỷ đồng...Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đơn trình báo của cụ bà N (74 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) về việc bị một người đàn ông quốc tịch nước ngoài lừa tiền... Trong khoảng 3 tháng, bà N đã chuyển vào tài khoản của các đối tượng gần 20 lần, với tổng số tiền là gần 3,5 tỷ đồng.Bản tin SOHA/Trí Thức Trẻ kê: Ngày 27/3, Công an quận 10, TP SG cho biết, đang tiến hành điều tra truy xét vụ 2 nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật tài sản giữa ban ngày ở khu vực. Nạn nhân là chị Manotakimiya (SN 1997, quốc tịch Nhật Bản, lưu trú quận 3).Theo cô gái, khoảng 12h ngày 24/3, chị đang đi bộ ở quận 10. Khi vừa tới trước địa chỉ số 120C đường Lý Tự Trọng, phường 3 thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lịch) điều khiển xe máy áp sát và cướp chiếc túi xách chứa tài sản, rồi tẩu thoát.Bản tin Infonet kể: Theo thống kê của Sở GD-ĐT TP.SG, năm học 2017-2018, số lượng học sinh lớp 9 dự kiến sẽ tốt nghiệp THCS là 104.905 em, tăng hơn 20.000 học sinh so với năm học 2016-2017. Đây là kết quả của 'năm sinh vàng': học sinh lớp 9 có năm sinh là năm Quý Mùi - dê vàng.Nếu thực hiện theo đúng chủ trương phân luồng học sinh sau THCS như kế hoạch đã đề ra những năm trước thì năm học 2018-2019, TP.HCM sẽ tuyển 74% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập. Như vậy, dự kiến sẽ có hơn 20.000 học sinh rớt khỏi lớp 10 công lập.Báo Dân Trí kể: Trụ nước cứu hỏa đặc biệt quan trọng để chữa cháy, là nguồn tiếp nước dập lửa duy nhất trong nhiều trường hợp hỏa hoạn. Thế nhưng ngay tại địa bàn Hà Nội, trụ nước cứu hỏa ở nhiều nơi đang ở tình trạng "vô tác dụng" vì nhiều nguyên nhân khác nhau.Khảo sát trụ nước cứu hỏa ở một số khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội, PV Dân trí ghi nhận nhiều trụ nước cứu hỏa đang ở tình trạng hưu hỏng nghiên trọng, khó phát huy tác dụng trong trường hợp có hỏa hoạn.Báo Hà Nội Mới kể: Theo Bộ Công Thương, nguồn cung và giá chuối tại thị trường Trung Quốc thường diễn biến theo quy luật. Đầu năm giá thường cao do ảnh hưởng tiêu thụ của Tết Âm lịch. Đến giữa năm, giá sẽ ổn định và có thể tăng nhẹ do nhu cầu tiêu thụ ổn định. Cuối năm, nguồn cung thiếu do thời tiết giá lạnh, giá lại tăng cao.Vì thế, người dân cần cẩn trọng, không nên ồ ạt chuyển sang trồng chuối. Tránh để tiếp diễn tình trạng dư thừa, mất giá khi thương lái Trung Quốc giảm lượng thu mua tương tự như các loại nông sản trong thời gian vừa qua.Nếu như năm ngoái giá chuối chỉ ở mức 1.000 đồng/kg, bán không ai mua thì năm nay mức giá đã tăng cao kỷ lục lên tới 14.000 - 18.000 đồng/kg.Báo Kiến Thức kể: Càng trồng càng lỗ nặng, vùng mía Đồng Nai sắp biến mất...Từ tháng 1-2018, đường là mặt hàng nhập khẩu không cần hạn ngạch và mức thuế suất cũng giảm về 0%. Theo đó, giá đường và giá mía nguyên liệu đều giảm về mức thấp nhất so với nhiều năm trở lại đây.Vụ thu hoạch năm nay, nông dân trồng mía càng khốn đốn hơn vì mía rớt giá lại chậm thu hoạch, nắng nóng khiến hàng trăm hécta mía cháy. Ngay cả những vùng quy hoạch xây dựng cánh đồng lớn cho cây mía, nông dân cũng tính chuyện bỏ cây mía chuyển sang cây trồng khác hiệu quả hơn.Báo Lao Động ghi lời Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo: Người Việt ăn quá mặn, tăng nguy cơ ung thư...Hiện nay, tại Việt Nam, trung bình một người trưởng thành tiêu thụ 9,4 gam muối/ngày, cao gần gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).Đó là thông tin được đưa ra từ hội thảo báo chí truyền thông vận động giảm ăn muối để phòng chống tăng huyết áp, tai biến mạch máu não và các bệnh không lây nhiễm khác do Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tổ chức sáng 27.3, tại Hà Nội.Theo TS Trương Đình Bắc, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, ăn nhiều muối là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến mắc và tử vong do các bệnh tim mạch và một số bệnh không lây nhiễm khác. Ăn nhiều muối còn làm tăng nguy cơ gây suy thận, loãng xương và ung thư đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư dạ dày.