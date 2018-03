Trump Nói Về Mậu Dịch TQ, Anh Đòi Vây Nga Dài Hạn

WASHINGTON - TT Trump thảo luận qua điện thoại với các nhà lãnh đạo Pháp, Đức về ngoại thương của Trung Cộng.Bạch Ốc báo tin: TT Trump cũng nói chuyện với TT Macron và Thủ Tướng Merkel về khả năng hợp sức đối đầu Trung Cộng, gồm trộm cắp tài sản trí tuệ, theo hướng leo thang chống lại Beijing.Vào dịp này, TT Trump đã ca ngợi quyết định phối hợp của các nước châu Âu trục xuất viên chức ngoại giao Nga để trừng phạt Moscow về ám sát công dân Anh là cựu điệp viên Nga sinh sống trên lãnh thổ vương quốc, theo tin Reuters.* Thủ Tướng May “Cần Ứng Phó Dài Hạn Với Nga”LONDON - Nhà lãnh đạo vương quốc UK tuyên bố hôm Thứ Hai : phương tây cần ứng phó dài hạn với mối đe dọa an ninh từ Nga.Hưởng ứng lời hô hào của Thủ Tưóng Theresa May, nhiều nước châu Âu trục xuất 1 số viên chức ngoại giao Nga.Điện Kremlin xác quyết không can dự vụ hạ độc cựu đại tá quân báo Skripal ngày 4-3, hành động của phương tây là khiêu khích, sẽ bị trả đũa.Tại nội các sáng Thứ Ba, Thủ Tướng May minh định : các nước hành động với tinh thần đoàn kết và vì nhận biết mối đe dọa từ Moscow.Tin tức trưa Thứ Ba ghi thêm Ireland trong danh sách các nước tống xuất viên chức ngoại giao Nga.Tin từ Dublin ghi rõ: Ireland giữ thế trung lập, không là thành viên NATO – nhưng Thủ Tướng Leo Varadkar nói : không thể trung lập với vụ ám sát bằng vũ khí hoá học, và cần chứng tỏ tình đoàn kết với lân bang.