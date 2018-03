Bắt 1 Người Gốc VN Gửi 12 Gói Nghi Bom

SEATTLE - Một nghi can gốc Việt bị bắt vì gởi 12 gói khả nghi, bị ngờ vực là bom.Nhiều nguồn tin độc lập xác nhận với ABC News: 1 nghi can là cư dân Seattle bị bắt vì có liên quan với 5, 6 gói khả nghi gửi tới cơ sở của chính quyền.Hôm Thứ Hai, FBI đang điều tra 5, 6 gói khả nghi tìm thấy tại cơ sở quân sự và công sở trong vùng thủ đô Washington D.C. Ít nhất 1 gói có chất nổ.Viên chức của Fort Belvoir (Virginia) xác nhận : gói đuợc tìm thấy chiều Thứ Hai đã đuợc kiểm soát và bảo đảm an toàn.Phát ngôn viên Lục Quân Michael Howard nói 1 gói khả nghi gửi tới National Defense University tại Fort McNair lúc 8 giờ sáng, có chất nổ là bột đen, có ngòi nổ – FBI, Mật Vụ và đơn vị chuyên môn về độc chất, chất nổ tới nơi, giải quyết, không ai bị thương tổn, theo lời phát ngôn viên Howard.Cùng ngày Thứ Hai, 1 gói khả nghi gửi tới căn cứ hỗn hợp Anacostia-Bolling tại ven đô đông nam thủ đô Washington.Viên chức Bộ quốc phòng yêu cầu nhà báo hỏi thông tin với FBI.Tin sau cùng của NBC News cho biết nghi can là Tranh Cong Phan 43 tuổi đã bị bắt tại nhà ở Seattle – nghi can phải ra toà chiều Thứ Ba. Các viên chức tin rằng Phan đã gửi 12 gói, đến cơ sở lựa thư của CIA, của Bạch Ốc tại ven đô, 1 cơ sở hải quân tại Dahlgren (Virginia), 2 cơ sở tại Fort Belvoir (Vĩrginia), National Geospatial-Intelligence Agency và National Defense University. Các gói này có thư với ngôn từ gây rối.Nhưng, theo 1 viên chức, mục đich của thủ phạm là gây sợ hãi, không định gây hại. Động lực chưa thể xác nhận.