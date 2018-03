Cựu Chánh án Tối Cao: Gỡ bỏ Tu Chính Án 2

WASHINGTON - Cựu thẩm phán Tối Cao Pháp Viện John Paul Stevens tin rằng phong trào học sinh tranh đấu “March for Our Lives” nhắm mục tiêu quá thấp, chỉ vận động cải tổ luật súng.Trong bài đăng báo New York Times, ông Stevens viết “Nên tìm kiếm cải tổ hiệu quả và bền vững – nên đòi hỏi thu hồi tu chính án hiến pháp số 2”.Ông Stevens giải thích : nội dung tu chính án số 2 là não trạng của thế kỷ 18 với lập luận về sự cần thiết của dân quân để bảo vệ an ninh của nhà nước tự do, quyền của công dân đuợc giữ súng và mang súng, phát sinh từ quan ngại về 1 quân đội quốc gia có thể đe dọa an ninh của tiểu bang.Ông Stevens là 1 trong 4 phiếu chống năm 2008 trong vụ kiện District of Columbia chôg Heller, về tu chính án số 2, xác nhận quyền mang súng để tự vệ của cá nhân.Bài viết của ông tin rằng phán quyếty 2008 của toà tối cao là sai và cung cấp cho Hội Súng (NRA) công cụ tuyên truyền thế lực.Khảo sát của Fox News công bố hôm chủ nhật ghi: 53% cử tri tin rằng bảo vệ công dân chống bạo động súng quan trọng hơn quyền làm chủ súng.