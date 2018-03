Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng Tại Tacoma

Hình ảnh tro ng Lễ Hai Bà

Bùi Huy Quốc HùngTACOMA, Wash. - Trong tinh thần “Uống Nước Nhớ Nguồn” và niềm tôn kính tiền nhân đã hy sinh tính mệnh trong công cuộc chống ngoại xâm để bảo vệ sơn hà xã tắc, đông đúc đồng hương đã hân hoan đến dự Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng do Hội Phụ Nữ Mê Linh Tiểu bang Washington tổ chức vào lúc 11 giờ sáng ngày 24/3/2018 tại Hội trường Nhà Thờ St. Ann’s Catholic Church, 7001 S. Park Ave. Tacoma, WA 98408.Trên trên khấu, bàn thờ Hai Bà Trưng được thiết trí trang nghiêm, đơn sơ với nhang, đèn, hoa , trái; phía sau trên nền phông màu xanh nước biển, một biểu ngữ bằng vải màu vàng, hàng trên viết chữ Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng, hàng dưới Hội Phụ Nữ Mê Linh Tiểu Bang Washington.Điều hợp chương trình buổi lễ: Ông Bùi Quốc Hùng; MC chương trình văn nghệ: Ca Sĩ Nguyễn Huy11 giờ 30, ông Bùi Quốc Hùng chào mừng quan khách và trình bày ý nghĩa về việc tổ chức lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng hàng năm vào ngày 6 tháng hai âm lịch của người dân Việt Nam từ trước đến nay, và đặc biệt trong tình cảnh nước nhà hiện tại, dưới sự toàn trị của CSVN, Trung Cộng đã từ từ xâm chiếm đất đai, lãnh hải phía Bắc, hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa; có mặt tại hầu hết các tình thành và thành lập các tô giới bất khả xâm phạm tại VN.Mở đầu là nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm với sự góp mặt của quý bà, quý cô trong quốc phục áo dài, khăn vành dây màu vàng, khoác băng màu quốc kỳ VNCH.Nhân sự kiện này, Ông Hùng trình bày năm nay cũng là dịp tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968, Cộng Sản đã vi phạm lệnh ngừng bắn trong ba ngày Tết, mở cuộc tổng công kích trên toàn cõi miền Nam gây thương vong khoảng 10,000 người; đặc biệt tại Huế, chỉ trong khoảng 26 ngày chiếm đóng, chúng đã tàn sát 6,000 người. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, toàn thể cử tọa đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân đã bị CS sát hại.Sau đó là phần giới thiệu quan khách, trước hết là một phái đoàn quý bà do nữ sĩ Song Phương dẫn đầu từ thành phố Hoa Hồng Portland lên; một phái đoàn văn nghệ sĩ gồm Thi sĩ Quốc Nam, Giám đốc Saigon HD Radio; Thi sĩ Song Xuyên, Thi sĩ Hoàng Mai Nhất, Thi sĩ Trúc Ngọc, nghệ sĩ sáo trúc Phan Uy Nghi, nghệ sĩ Phương Thu, Nguyển Đức Cường từ Seattle xuống. Ông Nguyễn Phước Quang, đại diện Hội Tương trợ Việt Nam Tacma-Pierce County; Ông Tăng Phước Trọng, cựu Chủ tịch Cộng Đồng NVQG/ Washington, Ông Lê Văn Xá, Hội Trưởng Hội Quảng Nam-Đà Nẳng/WA; nhà văn Người Khăn Trắng (Nguyễn Viết Kim), quý thi sĩ Lê Sơn Thạch, Phạm Phan; Ông Cao hữu Thiên, CT. Phân Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tacoma; Cụ Nguyễn Xuân Ba, Hội Cao Niên Tacoma; Trung Tá Nguyễn Văn Sâm, Quý Ông Lê Ba, Đào Văn Khoa, Vũ Quốc Thắng, Cộng Đoan Thánh Giuse; Bà và Ông Bùi Phú, Chủ biên TB Việt Báo Miền Nam; Bà và Ông Đặng Công Minh, Nhiếp Ảnh VBMN, Quý Ông Bà Lê Trọng Diệp, Vũ Vượng và toàn thể đồng hương hiện diện.Ông Võ Văn Vân trình bày sơ lược tiểu sử và sự nghiệp của Hai Bà Trưng, phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân Đông Hán năm 40 Thế kỷ thứ nhất, thành lập Vương Triều Nhà Trưng được 3 năm cho đến khi thế yếu phải trầm mình trong giòng sông Hát Giang năm 43. Ông Vân nói;“Hai Bà Trưng là chủ soái phất cờ khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ thứ nhất. Cuộc khởi nghĩa đã đánh đuổi được quân nhà Đông Hán ra khỏi Giao Chỉ (tương đương một phần Quảng Tây, Trung Quốc và Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay), mang lại độc lập trong 3 năm cho người Việt.Hai Bà Trưng-Trưng Trắc và Trưng Nhị là con gái Lạc tướng huyện Mê Linh thuộc vùng đất Ba Vì, Tam Đảo, đất bản bộ của các vua Hùng từ khi dựng nước. Một dòng dõi hiền kiệt của người Việt. Mẹ của hai Bà Trưng là Man Thiện, người làng Nam Nguyễn (Ba Vì, Hà Tây) nuôi dạy hai con gái chăm chỉ trồng dâu nuôi tằm, luyện tập võ nghệ, sẵn có tinh thần yêu nước. Chồng Trưng Trắc là Thi Sách, con trai lạc tướng huyện Chu Diên (vùng Đan Phượng-Từ Liêm, Hà Nội). Hai nhà kết gia càng có uy danh rộng lớn.Năm 34, vua Hán Quang Vũ, Nhà Đông Hán phái Tô Định sang làm thái thú quận Giao Chỉ. Tô Định là một Thái Thú có chính sách cai trị rất tham tàn và hiếu sát, y bắt người dân phải lên rừng săn bắn lấy ngà voi sừng tê giác, xuống biển mò ngọc trai dâng nộp. Tô Định còn bắt ông Đặng Thi Sách giết đi để thị uy dân chúng và trấn áp nhân tâm. Đây chính là nguyên nhân thôi thúc bà Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị đồng lòng tụ nghĩa nổi dậy chống lại nhà Đông Hán. Hai Bà ra sức chiêu binh mộ nghĩa, lập căn cứ ở Mê Linh. Các thủ lĩnh ở khắp nơi đều hướng về đại nghĩa. Hàng nghìn người đã được tập hợp, chuẩn bị lực lượng, hướng về Mê Linh, chờ ngày nổi dậy.Tháng 3 năm Canh Tý (40) bà Trưng Trắc cùng em gái là Trưng Nhị lãnh đạo quân dân đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán dành lại nền độc lập tự chủ đầu tiên cho đất nước, dân tộc.Sau khi chiến thắng, Hai Bà xưng vương, lập kinh đô tại Mê Linh. Nền tự chủ bắt đầu năm 40 đến 43.Mùa đông tháng Chạp năm Tân sửu (41), Thượng Tướng Mã Viện được phong làm Phục Ba Tướng Quân, vâng lệnh Hán Quang Vũ đem quân thiện chiến sang nước ta. Các trận giao tranh khốc liệt diễn ra, vì quân đội chưa thuần thục, Hai Bà Trưng thất thế, cùng đường trầm mình xuống giòng Sông Hát Giang vào ngày 6 tháng hai âm lịch. Từ đây, người dân Việt Nam lấy ngày mồng 6 tháng hai làm ngày Giỗ Hai Bà.Sự nghiệp và triều đại của Hai Bà Trưng tuy ngắn nhưng cuộc khởi nghĩa của Hai Bà là cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc đầu tiên của Việt Nam trước quân thù phương Bắc.Hàng năm, vào ngày 6 tháng 3 âm lịch, là ngày giỗ hay là lễ tưởng niệm Hai Bà (cũng là ngày Phụ nữ Việt Nam tại miền Nam), được tổ chức tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 và hiện nay tại hải ngoại nơi có cộng đồng người Việt Quốc Gia sinh sống.”Phần đọc Văn Tế được cử hành trọng thể với Cụ Nguyễn Xuân Ba, Ông Huỳnh Đức Tỏ trong Ban Tế Lễ bước vô vị trí, khởi Chinh cổ, tiếng trống, chiêng ngân vang trong hội trường ấm cúng, trang nghiêm, trầm lặng: Tiếp theo, Ông Hùng cung kính lễ bái trước bàn Thờ, quỳ đọc Văn Tế Tưởng Niệm Hai Bà Trưng:“Hôm nay nhân ngày Tưởng Niệm Nhị Vị Trưng Nữ Vương,Chúng con xin Thành Tâm Kính Lạy:Anh Linh Nhị Vị Trưng Nữ VươngCùng các Danh Thần, Dương Tướng,Liệt Nữ Anh Hùng Thế Hệ Nhị TrưngHiển Linh Chứng GiámĐạo Sống ngàn đời còn sáng tỏMuôn dân vạn thuở tạc công ơn...Đất Nước Trời Nam, kết tụ tinh hoa hiển lộ Anh Thư, ngàn năm vằng vặc gương Liệt Nữ, Non Sông Hồng Lạc, hun đúc gan vàng lẫy lừng Nhi Nữ, muôn đời sáng chói đức Trưng Vương...Nhi Nữ mà yên cương rong ruổi, tỏ lộ gan vàng dạ sắt,Anh Thư song gươm dáo xông pha, phô bày chí khí phi thường. Sáu mươi ngả tiến quân, đánh tan tành giặc Hán,Trăm nẻo đường vây kín, hãm thái thú họ Tô.Trời PHONG CHÂU phất phới ngọn cờ tự chủThành MÊ LINH rạng ngời nền bá nghiệp vương.Ba năm GIAO CHÂU thịnh trị -Ngàn đời ÂU LẠC lưu phương...Tận trung với Nước, dòng SÔNG HÁT sóng gào, thương tiếc Anh Thư tuẫn tiết,Hết dạ thương Dân, đất MÊ LINH rung chuyển, thấm ơn Liệt Nữ TRƯNG VƯƠNG.Hơn một ngàn năm Ngài hằng linh hiển cứu Dân độ Nước, Trải muôn vạn đời, toàn dân thành kính hương khói miếu đường.Cột Đồng Mã Viện tịch mịch, vùi sâu trong cát bụi,Sóng xanh SÔNG HÁT uy linh, tỏa sáng khắp muôn phương.Nước biếc non xanh phơi phới ân sâu nghĩa nặngTrời cao đất rộng lồng lộng uy đức Anh Hùng...Chúng Con nayNhân ngày Thánh HóaDâng nén Tâm HươngHướng lòng Tưởng Niệm...” (1)Văn Tế chấm dứt, Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và quý Bà, Cô thuộc Hội Phụ Nữ Mê Linh, quí vị đại diện các tổ chức hội đoàn, quan khách, đồng hương lần lượt lên dâng hương trước bàn Thờ Hai Bà trong niềm tôn kính.Tiếp theo, Bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Trưởng Ban Tổ Chức hân hoan chào mừng quan khách, đồng hương đã dành thì giờ quý báu đến dự buổi Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng Hôm nay. Bà Ngọc Cẩm nói:“Hội Phụ nữ Mê Linh Tiểu Bang Washington được thành lập tại Tiểu Bang Washington trên 17 năm. Kể từ khi thành lập, hàng năm Hội chúng tôi đều cố gắng trong khả năng và phương tiện để có thể tổ chức Lễ Giỗ Hai Bà Trưng tại địa phương.Công việc tổ chức Lễ Giỗ Hai Bà Trưng tại các địa phương ở Hải Ngoại và tại Hoa Kỳ là một hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa, nói lên tấm lòng của người dân Việt luôn luôn hướng về cội nguồn “Uống Nước Nhớ Nguồn”. Mặt khác, nhắc nhở chúng ta và con cháu không được lãng quên công đức của tiền nhân trong lịch sử chống ngoại xâm, hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc được trường tồn. Mở đầu lịch sử chống ngoại xâm (nhà Hán) năm 40 thế kỷ thứ nhất là Hai Bà Trưng. Thực vậy, Hai Bà đã giương cao ngọn cờ chính nghĩa, khởi nghĩa, đánh đuổi quân Tàu, chiến thắng vinh quang, giành độc lập tự chủ cho dân tộc.Giờ đây, lịch sử hào hùng, bất khuất, chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là chống bọn xâm lược phương Bắc đã được thế giới ngưỡng mộ, ca tụng. Trong bài diễn văn nổi tiếng đọc trước 21 nguyên thủ quốc gia và truyền thông truyền hình quốc tế tại Đà Nẵng, Việt Nam trong Tháng 9 năm 2017, Tổng Thống Donald nói đến lịch sử Việt Nam. Ông nhắc nhở, cổ vũ người dân Việt về bài học lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của Hai Bà Trưng, hai vị Anh Thư nước Việt. Tổng Thống Trump nói: “Đó là tình cảm cháy bỏng trong trái tim của mọi người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà của chúng ta ở đây, tại Việt Nam đã biết đến tình cảm này không chỉ trong 200 năm qua, mà tôi nghĩ là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, hai chị em người Việt, Hai Bà Trưng, lần đầu tiên đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Sau đó, cũng là lần đầu tiên, người dân Việt Nam đã đứng lên tranh đấu cho sự độc lập và niềm tự hào của các bạn.” Hội Phụ Nữ Mê Linh Tiểu Bang Washington rất tự hào là một trong các tổ chức của người Việt Quốc Gia, luôn luôn bảo tồn truyền thống hào hùng bảo vệ đất nước, chống ngoại xâm trong dòng lịch sử Việt Nam, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc trên quê hương thứ hai này. Trong dịp này, Hội chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị mạnh thường quân, quý vị cố vấn, thân hữu, truyền thông báo chí, ban nhạc và quý văn nghệ sĩ đã nhiệt tình khuyến khích và ủng hộ trong việc tổ chức Lễ Giỗ Hai Bà Trưng năm nay đạt được thành công tốt đẹp.” Trong phần phát biểu cảm tưởng của quan khách, Thi sĩ Quốc Nam (Giám Đốc Saigon HD Radio) nói: “Dân tộc Việt Nam rất hãnh diện khi nghe Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump ca tụng Hai Bà Trưng của Việt Nam, chính là Vua Bà đầu tiên trong dòng lịch sử thế giới, đã đứng lên tranh đấu cho sự độc lập của Việt Nam, trước nguyên thủ của trên 20 nước, đặc biệt với sự hiện diện của hai nguyên thủ Putin của Nga và Tập Cận Bình của Trung Cộng, trong cuộc họp thượng đỉnh quốc tế về thương mại tại Đà Nẵng, Việt Nam. Ông Nam cũng cho rằng niềm hãnh diện lớn lao thứ hai của dân tộc VN là Chữ Quốc Ngữ tuyệt vời đã được khai sinh bởi Giáo sĩ Đắc L ộ (Alexandre de Rhode) từ 367 năm qua”.Trong buổi Lễ Tưởng Niệm, quan khách, đồng hương đã chăm chú lắng nghe bản Tiểu sử và công đức của Hai Bà Trưng; bài Văn tế và diễn văn của Trưởng Ban Tổ Chức, nói về, nhắc nhở về cuộc khởi nghĩa đầu tiên trong buổi bình minh của dân tộc, để mở ra một Việt Nam Tranh Đấu Sử trong hơn một ngàn năm bị người Tầu đô hộ, và cả sau này trong các triều đại Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn Quang Trung cũng đều đã từng hiên ngang anh dũng chống quân xâm lược phương Bắc và đều đã chiến thắng vẻ vang, giữ vững biên cương xã tắc. Cộng đồng Việt Nam sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ là một cộng đồng người Việt quốc gia, mang tấm căn cước tỵ nạn; do đó không bao giờ có thể quên đi “cội nguồn” của mình. Từ tâm cảm đó, người Việt chúng ta nhận thấy có bổn phận phải vun bồi, hun đúc tinh thần chống ngoại xâm của Hai Bà; nhắc nhở người đương thời và các thế hệ mai sau tấm gương trung liệt vì nước quên mình của Hai Bà, quyết tâm gìn giữ giang sơn gấm vóc của Tổ Tiên và cũng là để bảo tồn văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Chương trình Văn Nghệ tiếp theo do Ca sĩ Nguyễn Huy là MC điều hợp với nghệ sĩ Phương Thu, ngâm thơ bài Ca Ngợi Công Đức Hai Bà Trưng, (2) với tiếng sáo trúc phụ họa của nghệ sĩ Phan Uy Nghi, nhóm Cải lương Sương Sương, Seattle, các ca sĩ được mến mộ Nguyễn Huy, Tony... trong các ca khúc trữ tình nói về tình người, tình yêu quê hương. Ngoài ra, quan khách được mời thưởng thức các món ăn ngon gồm có thịt heo quay, bánh hỏi; bánh ướt, chả lụa; mì xào, bê thui... trong buổi Lễ Giỗ Hai Bà. Buổi Lễ Tưởng Niêm Hai Bà Trưng được long trọng tổ chức và thành công tốt đẹp là nhờ vào sự khuyến khích, đóng góp tài chánh và công sức của rất nhiều mạnh thường quân, thân hữu, chủ nhân các cơ sở thương mại trên đường 38, quý ân nhân ẩn danh, và nhất là sự góp sức của Ông Nguyễn Phước Hồng, Thầy giáo Lê Ba... Buổi Lễ Tưởng Niệm Hai Bà Trưng tại Tacoma chấm dứt vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày. Bùi Huy Quốc Hùng từ TP Tacoma, Washington, 25 March 2018 - Photo: Đặng Công Minh-VBMN (1) Văn Tế Tưởng Niệm Hai Bà Trưng, Võ Đại Tôn- (2) Thơ, Điền Hương