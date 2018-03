Câu Chuyện Trong Tù: Dược Thảo Xuyên Tâm Liên

Cây Xuyên Tâm Liên

Dược thảo Xuyên Tâm Liên từng một thời được coi như thần dược trị bá bệnh của Cộng Sản. Thật vậy khi đề câp đến tên Xuyên Tâm Liên bất cứ anh em tù nhân nào trong các lao tù Cộng Sản trên toàn cõi VN với tên gọi mỹ miều là “Trại cải tạo”, cũng như nhân dân cả nước đềy hay biết vì CS đặt trọng tâm Xuyên Tâm Liên quan trọng như là một quốc sách trong giai đoạn đầu sau khi cưỡng chiếm được miền Nam VN 30/4/1975 trong khi đất nước cõn nghèo nàn thiếu thuốc men trị bệnhThật vậy, trong các lao tù CS, mỗi khi anh em tù nhân nào không may bị bệnh, mỗi khi lên bệnh xá trại khai bệnh, bất cứ bệnh gì, đều được nhân viên bệnh xá phát cho viên thuốc dược thảo Xuyên Tâm Liên dể trị bệnh. Đây là viên thuốc đắng,ai uống vô không khỏi nhăn mặt vì nó đắng vô cùng, vô cùng đắng nên anh em tù nhân đặt tên cho nó một danh xưng :” thuốc mặt nhăn” để nhớ đời. Có bệnh nhân uống vô may mắn khỏi bệnh, đúng là thuốc đắng dã tật, nhưng đa số anh em tù nhân bắt đắc dĩ khi nhận thuốc cũng đều lắc đầu ngao ngán, bất hạnh nhất là những anh em tù nhân mắc phải chứng bệnh nan y mà chỉ xử dụng độc nhất dược thảo Xuyên Tâm Liên để trị bệnh thì tù chết đến bị thương, nhưng có còn hơn không.Đến nỗi các Bác Sĩ tù nhân anh em coi vườn thuốc Nam trong trại tù Suối Máu Tân Hiệp Biên Hòa cũng bất đắc dĩ phải tự dối lòng mình làm trái với lương tâm cao quý của ngành y khoa:” Lương y như Từ Mẫu”.Nhân đôi lúc rảnh rỗi, Bác Sĩ mới có thời gian tâm sự được bày tỏ cõi lòng với tù nhân anh em: thú thật với quý anh em, mỗi khi anh em đến khám bệnh, bất cứ bệnh gì, tôi đều phán một câu vô thưởng vô phạt: không sao, không sao để quý vị được an tâm hơn đôi khi may mắn quý vị lành bệnh: tâm bệnh mà, còn hơn là tôi nói thật tình bệnh trạng cho quý vị nghe mà không có thuốc men trị bệnh, lại còn nguy hiểm hơn vì đã làm cho quý vị phải bận tâm lo lắng, suy nghĩ nhiều khiến bệnh tình quý vị đôi khi còn nặng thêm gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thì làm sao mà quý vị có thể chịu đựng được những ngày lao động khổ sai trong lao tù CS cho đến khi được chúng phóng thích cho về đoàn tụ với gia đình,Than ôi! Lương y như Từ Mẫu dưới chề độ CS đôi khi bất đắc dĩ cũng phải đang tâm đánh mất lương tri của mình.Được biết cây dược thảo Xuyên Tâm Liên được trồng hàng ngàn mẫu đại trà tại Củ Chi, Hóc Môn ở miền Nam VN để chế biến thành thần dược Xuyên Tâm Liên, nhưng chỉ tồn tại được có 2 năm dầu thì hoàn toàn thất bại và dư âm đi vào quên lãng.Dù sao thì cây thuốc dược thảo Xuyên Tâm Liên cũng có ảnh hưởng và nguyên nhân sâu sa của nó theo lời nhận định và phân tích của Bác Sĩ Lương Lễ Hoàng/VN, có bài viết về đề tài: “Xuyên Tâm Liên, cây thuốc chịu nhiều đắng cay”.“ Ai đã sống qua những năm đầu tiên sau ngày thống nhất ắt chưa quên câu chuyện Xuyên Tâm Liên. Trong bối cảnh kinh tế vô cùng khó khăn sau nhiều năm chinh chiến, ngành y tế thời đó cũng như các ngành khác, đã phải đối đầu với tình trạng thiếu thốn đủ thứ. Xuyên Tâm Liên khi đó đã được áp dụng khắp nơi như một loại thuốc trị bá bệnh. Tất nhiên với hiệu quả không thể như mong muốn, thậm chí với nỗi thất vọng của không ít người bệnh dùng thuốc không đúng chỉ định, do dùng thuốc không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang, hay tệ hại hơn nữa, theo kiểu có còn hơn không.Xuyên Tâm Liên sau đó thậm chí đã trở thành một dẫn chứng để giới Tây Y có cớ đả kích Đông Y dù chỉ là nhận xét phiến diện theo kiểu vơ đũa cả nắm. Cho đến hôm nay vẫn còn không ít thầy thuốc và bệnh nhân bĩu môi khi nhắc đến Xuyên Tâm Liên. Bằng chứng là Xuyên Tâm Liên thuộc nhóm vị thuốc ít được ghi toa nhất, thậm chí từ nhiều năm không hề có tên trên toa thuốc của một số không ít thầy thuốc y học cổ truyền, theo kết quả ghi nhận qua một thống kê sơ bộ được tiến hành ở một số nhà thuốc đông dược trong phạm vi thành phổ Saigon.Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc vô cùng. Kết quả của nhiều công trình nghiên cứu trong thập niên gần đây xoay quanh mục tiêu điều trị viêm gan cho thấy hiệu quả của các loại thuốc có tác dụng trên hệ miễn dịch, như Intereron, không hẳn tối ưu như mong muốn. Nhiều thuốc, kể cả ở các nước Âu Mỹ, vì thế đã và đang có khuynh hướng ưu tiên áp dụng dược thảo để hạ men gan thay vì chỉ tập trung vào hóa chất tổng hợp. Lý do rất đơn giản, gan chỉ bị tổn hại khi nhu mô gan bị phá hủy. Hạ được men gan cũng như ổn định chính là cơ bản để viêm gan không thể chuyển sang dạng sơ gan .Không thiếu có công năng như thế, nhưng đáng nói hơn nhiều là Xuyên Tâm Liên, sau nhiều công trình nghiên cứu ở Trung Quốc và Ấn Độ, đã từ lâu được xem một trong các dược liệu hữu hiệu này càng rõ rệt hơn nữa khi phối hợp Xuyên Tâm Liên với Diệp Hạ Châu. Xuyên Tâm Liên nào có quá vô dụng như định kiến của nhiều người!”Việc áp dụng các cây thuốc đã được minh xác tác dụng qua nhiều nghiên cứu lâm sàng cũng như thực nghiệm chính là lối thoát không chỉ cho người bệnh nghèo mà cho tất cả bệnh nhân muốn tìm về thiên nhiên để chọn phương tiện an toàn thay vì phó mặc cho may rủi với phản ứng phụ khó tránh của thuốc tổng hợp”.Tóm lại dược thảo Xuyên Tâm Liên cũng chỉ nằm trong danh mục những cây thuốc dược thảo trị bệnh như đa số cây dược thảo trị bệnh khác chứ không đến nỗi quá siêu việt như nhận định của những con người CS lúc nào cũng ngạo mạn tự coi mình như là đỉnh cao trí tuệ của loài người nên đã có những câu nói để đời gần như là khôi hài, tiếu lâm, ngông cuồng gần như mắc bệnh hoang tưởng dám ngang nhiên cướp quyền tạo hóa: “ Vắt đất ra nước thay trời làm mưa”., hoặc “ Mất mùa là tại thiên tai, được mùa là bởi thiên tài Đảng ta”.thật đúng câu :” Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung”.Ôi bất hạnh thay! Dất nước VN dưới chế độ CS, lại bị cai trị bởi những nhà lãnh đạo là những con người có bộ óc lệch lạc, thô thiển và hoang tưởng như vậy thì đến bao giờ đất nước VN mới có thể phát triển hùng mạnh sánh vai ngang hàng với các Quốc Gia tân tiến trên Thế giới được vì Lãnh đạo mà bất tài thi suy vong cả một dân tôc.BUI PHU/VBMN.