Cổng Sập, Thẩm Mỹ, Ẩu Đả, Eximbank, Sách Chùa...

Xuân NiệmVậy là lộ ra chuyện rút ruột công trình khi xây cổng trường... Thế là, sập cổng trường, đè chết học trò.Báo Giao Thông kể: Cổng trường bị sập được xây bằng gạch, bê tông nhưng không có lõi thép bên trong..Liên quan đến vụ sập cổng trường học khiến hai học sinh thương vong, sáng 27/3, UBND tỉnh Lào Cai cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Bảo Thắng và thị trấn Tằng Loỏng đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình có học sinh thiệt mạng, đồng thời hỗ trợ cho gia đình học sinh này 11,9 triệu đồng và hỗ trợ gia đình học sinh bị thương 4,7 triệu đồng.Bản tin VTC kể: Bác sĩ thẩm mỹ làm chết người ở Sài Gòn bị phạt 64 triệu đồng.Bác sĩ Nguyễn Việt Thành, người trực tiếp phẫu thuật cắt da dư vùng hông cho khách hàng quốc tịch Mỹ dẫn tới chết người, bị ngành chức năng phạt tiền.Thanh tra Sở y tế TP.SG vừa cho biết, UBND TP ra quyết định xử phạt 64 triệu đồng đối bác sĩ Nguyễn Việt Thành - Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Việt Thành, ở 565 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10.Báo Kiểm Sát kể chuyện Hà Nội: Nhiều doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường.Bất chấp pháp luật, thời gian gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp ngang nhiên xả thải trực tiếp ra nguồn nước, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Theo phản ánh của Báo PLVN, từ đầu năm 2015 đến nay, người dân xung quanh cụm công nghiệp xã Di Trạch, huyện Hoài Đức bị “tra tấn” bởi nước thải và mùi khó chịu phát ra từ các doanh nghiệp sản xuất cơ khí, bánh ngọt, sản xuất sơn... Đã đi vào hoạt động được 3 năm với 20 doanh nghiệp nhưng đến thời điểm này, một hệ thống xử lý nước thải chung vẫn chưa được xây dựng. Các doanh nghiệp cứ mạnh ai nấy xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường.Lại hung hăng ở Hà Nội, theo VOV: Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến ở huyện Phúc Thọ, hậu quả khiến 1 người chết, 4 người khác bị thương.Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội cho biết, chiều 26/3, đơn vị đang phối hợp với Công an thành phố điều tra, làm rõ vụ xô xát giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 thanh niên tử vong, 4 người khác bị thương xảy ra chiều 25/3.Báo Một Thế Giới kể: Cơ quan điều tra bất ngờ bắt giữ hai nữ nhân viên Eximbank được cho có liên quan đến vụ mất 245 tỉ đồng, thu giữ nhiều giấy tờ, chứng từ được cho là có liên quan đến vụ án.Đến trưa 26.3, công tác bắt hai nữ nhân viên của Eximbank và thu giữ chứng từ tại trụ sở Eximbank chi nhánh Sài Gòn (đường Đồng Khởi, Q.1) kết thúc. Bên cạnh đó, một số giấy tờ cũng được lực lượng điều tra thu giữ tại hiện trường.Trước đó, cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Eximbank về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên cán bộ cao cấp của Eximbank được cho là giả mạo việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt tiền của Eximbank. Bị can sinh năm 1971, ngụ Bình Dương và bắt đầu làm việc tại Eximbank từ cuối năm 1991. Hai người vừa bị bắt được cho là có liên quan đến việc ông Hưng chiếm đoạt 245 tỉ đồng.Báo Giáo Dục & Thời Đại kể về tiệm sách miễn phí ở Sài thành.Hơn 10 năm qua, cứ tầm 3 giờ chiều là tiệm sách mở cửa, có hôm chưa tới 3 giờ đã có khách đến ngồi chờ bên ngoài, ngóng. Khách tới tiệm đủ mọi lứa tuổi, thành phần - từ sinh viên, công nhân đến mấy bác về hưu…Tiệm sách nhỏ nằm ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, TPSG là điểm đến quen thuộc của nhiều người ưa đọc sách, nhất là những ai mê dòng sách văn học và kiến thức về Phật giáo.Báo Đất Việt than thở: "Gần 40% học sinh Hà Nội từng quan hệ tình dục": Xót xa muôn vàn "trái đắng"...“Đây là hệ lụy đau đớn, khủng khiếp mà không ít thế hệ 10X phải trải qua”, BS Dung nói.Tiến sĩ Tâm lý học trẻ em và vị thành niên Trần Thành Nam, ĐH Giáo dục, ĐH QGHN vừa công bố số liệu nghiên cứu của ông và đồng nghiệp về thực trạng học sinh quan hệ tình dục.Theo đó, qua chọn mẫu tại một số trường ở nội và ngoại thành Hà Nội, đến hết lớp 9 có khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục; tính đến hết lớp 12 thì con số là 39%. Đáng nói, khoảng 10% học sinh THPT cho biết, đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên.Báo Xã Luận kể chuyện Khánh Hòa: Tìm thấy hài cốt của Bình Tây Đại tướng quân Trịnh Phong?Ngày 25-3, gia đình ông Trịnh Nhơn - tổ dân phố 1 Đông Hải, phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa) cháu đời thứ 4 của cụ Trịnh Phong thông tin: gia đình đã phát hiện và khai quật hài cốt được cho là của Bình Tây Đại tướng quân Trịnh Phong vào lúc 14 giờ ngày 24-3....Người dân đã suy tôn ba thủ lĩnh của phong trào Cần Vương tại Khánh Hòa là Trịnh Phong, Trần Đường, Nguyễn Khanh với danh hiệu “Khánh Hòa tam kiệt”.Cái chết của Bình Tây Đại tướng quân Trịnh Phong cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Theo giai thoại, ngay sau khi giết ông ở Ninh Hòa, quân Pháp đã chặt đầu ông đem đi bêu ở khu vực cầu Sông Cạn (Diên Khánh).Bản tin VnExpress kê3: Nữ sinh hút thuốc trong toilet máy bay bị phạt 2 triệu đồng.Trưởng đại điện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại sân bay Liên Khương (Đà Lạt) đã xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với nữ sinh.Trên chuyến bay VJ 693 từ Hải Phòng đi Đà Lạt tuần trước, một nữ sinh ở Lâm Đồng vào buồng vệ sinh hút thuốc mặc dù tổ tiếp viên đã cảnh báo. Sự việc được tiếp viên trưởng chuyến bay lập biên bản vi phạm hành chính tại chỗ và giao cho nhà chức trách hàng không tại sân bay xử lý.