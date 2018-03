Bản Lên Tiếng của Hội Anh Em Dân Chủ (HAEDC) về phiên toà bất công sắp diễn ra.

Hình ảnh 9 anh em của hội đang bị giam cầm. Trong đó 6 người ra tòa vào 5 tây tháng 4, 2016 này (chỉ có 7-8 ngày nữa)

Hình ảnh gia đình mà các NGO cùng ae trong hội sắp xếp để 7 gia đình gặp lãnh sự quán Mỹ, Anh, Pháp, Úc và Canada vào thứ hai hôm qua 3/26/2018.

Chiến dịch chụp hình với khẩu hiệu: Dân Chủ không phải là tội #HAEDC (hình đính kèm)

Ngày 31 tháng 12 năm 2017, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao đã tống đạt bản cáo trạng và kết luận về việc khởi tố 6 nhà hoạt động gồm Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Kỹ Sư Phạm Văn Trội, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, Ký Giả Trương Minh Đức, Blogger Nguyễn Bắc Truyển và cô Lê Thu Hà thuộc HAEDC theo Điều 79 “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” vì những hoạt động sau đây bị quy kết là nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.1- Tổ chức hội họp các Hội viên trên mạng xã hội.2- Xây dựng Cương Lĩnh với quan điểm chính trị của Hội dựa trên nền tảng kinh tế tư nhân và xây dựng thể chế dân chủ đa đảng với tam quyền phân lập.3- Kêu gọi các NGO Quốc tế lên tiếng về tình trạng đàn áp và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Vận động và tiếp xúc các phái đoàn Quốc tế đến Việt Nam nhằm xây dựng mối quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ, Úc, Canada, EU…4- Phối hợp và giúp đỡ bà con dân oan và anh chị em công nhân khiếu kiện . Hỗ trợ ngư dân phản đối công ty Formosa Hà Tĩnh xả thải làm ô nhiễm môi trường biển 4 Tỉnh Miền Trung.5- Thông qua các trang mạng xã hội để quảng bá “Nhân quyền và Dân chủ” đến người dân và nối quan hệ gắn bó với các xã hội dân sự trong ngoài nước. Đồng thời tổ chức các lớp dạy tiếng Anh để thúc đẩy Việt Nam sớm có dân chủ.Đây là những hoạt động ôn hoà và phù hợp với các quyền cơ bản của người dân đã được minh định trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế về Nhân Quyền về các quyền Dân sự, Chính trị mà nhà cầm quyền Việt Nam đã ký và cam kết thực hiện trước cộng đồng Quốc tế.Đáng lý ra nhà cầm quyền Việt Nam phải tạo điều kiện ghi nhận để cho HAEDC, các tổ chức xã hội dân sự và người dân cùng hợp tác để sớm tiến đến một Việt Nam dân chủ đa đảng với tam quyền phân lập, trên nền tảng được bảo vệ thực tiễn bởi toà án Hiến pháp. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã lấy những lý do nói trên, tăng cường đàn áp, bắt giữ các thành viên HAEDC và mở phiên sơ thẩm ngày 5 tháng 4 năm 2018.Đây là phiên toà đi ngược lại những cam kết của nhà cầm quyền Việt Nam trước cộng đồng Quốc tế.Hội Anh Em Dân Chủ tuyên bố:- Những chủ trương và hoạt động của Hội và các thành viên HAEDC là nhằm thúc đẩy một Việt Nam thực sự dân chủ, tiến bộ và nhất là các quyền cơ bản của mọi con người đều được thụ hưởng.- Nhà cầm quyền Việt Nam phải tôn trọng Hiến pháp và những Tuyên ngôn Quốc tế đã ký kết. Chấm dứt đàn áp và bắt giữ tuỳ tiện những nhà hoạt động ôn hoà cho công cuộc vận động dân chủ tại Việt Nam.- Trả tự do vô điều kiện và ngay lập tức các thành viên HAEDC, cũng như những nhà hoạt động khác đang bị cầm tù phi lý tại Việt Nam.Hội Anh Em Dân Chủ thiết tha kêu gọi quý vị nhân sĩ trí thức, các Nhóm/Tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức Quốc tế và các chính phủ tự do hãy theo dõi và quan tâm đến các thành viên HAEDC, chế tài và lên tiếng áp lực nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho những nhà đấu tranh vì nhân quyền tại Việt Nam.ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ LÀ QUYỀN, KHÔNG PHẢI LÀ TỘI.Việt Nam, Ngày 26 Tháng 3 năm 2018Phát ngôn nhânNguyễn Thuý Quỳnh