Dưa Hấu VN Chín, Thương Lái TQ Chưa Tới

Nam Hàn, Trung Quốc và Nhật Bản nối lại đàm phán Hiệp định tự do thương mại FTA. Vòng đàm phán thứ XIII Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Trung-Nhật đã được diễn ra trong vòng hai ngày, từ ngày 22/3, tại Seoul. KBS nhắc rằng vòng đàm phán đầu tiên FTA Hàn-Trung-Nhật được diễn ra vào tháng 3 năm 2013. Tuy nhiên, quá trình đàm phán tiến triển khá chậm do bất đồng ý kiến giữa ba nước về các lĩnh vực trọng tâm. Vòng đàm phán thứ XII đã diễn ra tại Tokyo vào tháng 4 năm ngoái. Trong vòng đàm phán lần này, các bên đã tiến hành duyệt về các lĩnh vực tranh cãi chính, như phương thức tự do hóa dịch vụ, đàm phán về bảo lưu đầu tư. Đồng thời, ba nước cũng thảo luận về lộ trình để đẩy nhanh đàm phán trong thời gian tới.