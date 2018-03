Nga: Cháy Thương Xá Siberia Hàng Chục Người Chết Thảm

KEMEREVO - Nhà chức trách vùng Siberia của Nga cho hay 64 người chết và 11 người mất tích trong hoả hoạn lớn kéo dài nhiều giờ, từ 11 giờ đêm đến sáng, theo loan báo của bộ trưởng khẩn cấp Vladimir Puchkov - nguyên nhân chính là các vi phạm nghiêm trọng về an toàn và về phòng hoả.Thành phố Kemerovo là trung tâm vùng khai mỏ than cách thủ đô Moscow 3600 kilomét về hướng đông. Lửa phát sinh từ tầng trên cùng của toà nhà 4 tầng gồm cac cửa hàng, tiệm ăn và rạp chiếu phim.Hình ảnh video của phóng viên cho thấy 1 số nguời liều mình nhảy từ cửa sổ. Ủy ban điều tra đã tống giam 4 người gồm đại diện công ty quản lý thương xá và chủ gian hàng phát hoả trước tiên.Phát ngôn viên của đoàn điều tra tiết lộ : cửa thoát hiểm bị đóng – dường như nhân viên an ninh tắt hệ thống báo động khi thấy cháy.