Cô Đào Kể Vụ Sex Với Trump, Bị Dọa Bạo Lực, Trump Chối

WASHINGGTON - Qua chương trình “60 Minutes” của CBS, diễn phim đóng phim sex đuợc biết với tên hiệu “Daniels Bão Tố” xác nhận : cô bị đe dọa từng giờ sau khi phá vỡ im lặng về cuộc tư tình với tỉ phú Trump mà sau thắng cử TT.Cô kể : buổi sáng sau khi tiết lộ vụ này (năm 2011), một người đàn ông tiến đến gần cô tại bãi đậu xe ở Las Vegas, bảo cô “Để yên Trump. Quên đi” – rồi y đưa mắt sang con gái cô, khen xinh đẹp và hăm “Sẽ là hổ thẹn khi có điều gì không may xẩy ra cho mẹ của bé”.Khi CBS hỏi ông có lo âu về sự an toàn của thân chủ, luật sư Michael Avenatti đáp “Tuyệt đối - cô ấy sợ cho sự an toàn của mình và người thân” - ông nói “Chúng tôi không có gì ràng buộc với ông Trump hay luật sư Cohen”.Trong 1 chương trình hội luận buổi sáng, ông Avenatti nói với CNN : hiển nhiên sự đe dọa tại Las Vages là từ ai đó có liên quan với Trump Organization.Ông Cohen gửi cho luật sư Avenatti và thân chủ “thư yêu cầu ngưng và cưỡng lại ý muốn gây hại” – ông Avenatti lập luận : nếu Daniels không nói sự thật, hãy để TT lên diễn đàn và nói việc đó không hề xẩy ra”.Luật sư của cô đào “nảy lửa” nói tiếp : đó là lý do để Daniels đuợc trả 130,000 MK.* Trump Gọi Cuộc Phỏng Vấn Daniels Là “Fake News”WASHINGTON - Twitter của chủ nhân Bạch Ôc phóng đi sau cuộc phỏng vấn cô đào đóng phim người lớn ghi : chưa từng có “tin bịa đặt” lớn hơn và sai lạc hơn thế - ông Trump viết twitter nhấn mạnh “Vượt qua tât cả, đất nước chúng ta tiếp tục hùng mạnh”.Trong 1 twitter khác, ông mô tả kinh tế là tốt đẹp, sau nhiều năm, chúng ta đã thấy những số liệu như thế này, ám chỉ tiềm năng của doanh nghiệp chưa bao giờ mạnh hơn.TT tỉ phú không nhận có tư tình với “Daniels Bão Tố”, nhưng không nói tới 130,000 MK mà luật sư của ông giao cho cô ta.