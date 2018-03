Nhiều Ngàn Công Nhân Đình Công

Đình công lớn ở Nam Định, và ở Thái Bình... Và rồi, công an vào điêu tra...Bản tin RFA ghi rằng: Gần 4000 công nhân Yamani Dynasty tiếp tục đình công...Bản tin ghi rằng vào sáng ngày 26/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty (doanh nghiệp 100% vốn đầu tư của Đài Loan chuyên sản xuất các loại túi da, ví da, dây lưng da cao cấp xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) ra thông báo chính thức liên quan đến vụ đình công tập thể từ ngày 21/3 vừa qua của gần 4000 công nhân của doanh nghiệp này. Mạng báo Lao động loan tin này cùng ngày.Nội dung thông báo nêu lên 14 yêu sách của công nhân mà công ty đã chấp nhận giải quyết sau buổi đối thoại do Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định tổ chức giữa công ty và công nhân. Phía công ty đề nghị tất cả công nhân làm việc trở lại từ sau 10h sáng ngày 26/3, mọi kiến nghị, thắc mắc đối với công ty cần được thông qua công đoàn để công ty giải quyết. Sau thời gian nêu trên, nếu công nhân không quay trở lại làm việc, 5 ngày nghỉ việc cộng dồn trong tháng công ty sẽ tiến hành sa thải đối với các trường hợp vi phạm. Đồng thời, công ty cho biết sẽ nhờ công an phối hợp điều tra và xử lý những trường hợp cố tình xúi giục, đe doạ không cho nhân viên vào xưởng làm việc.Tuy nhiên, cho đến sau 10h sáng 26/3, mặc dù công ty mở cả hai cổng, nhưng công nhân vẫn tiếp tục đình công không vào làm việc.Trước đó,gần 4000 công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamani Dynasty bắt đầu đình công từ chiều 21/3. Tại buổi đối thoại do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức công ty đã đồng ý 9/14 yêu sách của công nhân tuy nhiên công nhân vẫn chưa đồng ý và tiếp tục ngừng việc để yêu cầu công ty giải quyết những yêu sách còn lại.Báo Lao Động kể về vụ 4000 công nhân ngừng việc tại Nam Định: Công ty “sẽ nhờ công an phối hợp điều tra”...Bản tin naỳ viết:“Cty cũng cho biết, Cty đã làm tờ trình gửi lên UBND huyện Nam Trực, công an huyện Nam Trực, các ban ngành liên quan để yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.“Nếu CN không quay lại làm việc, 5 ngày nghỉ việc cộng dồn trong tháng công ty sẽ tiến hành sa thải đối với những trường hợp vi phạm”- thông báo viết. Đồng thời, Cty cũng cho hay, sẽ nhờ công an phối hợp điều tra và xử lý những trường hợp cố tình xúi giục, đe dọa không cho CN vào xưởng làm việc.Theo thông tin từ phía CN, đến thời điểm sau 10 giờ sáng 26.3, mặc dù Cty mở cả hai cổng, nhưng CN vẫn chưa vào làm việc.”Bản tin khác của RFA cũng ghi nhận về tỉnh Thái Bình: Khoảng 500 công nhân ngừng việc tập thể...Ngày 26/3 tại khu công nghiệp Phúc Khánh, Thái Bình, khoảng 500 công nhân Công ty TNHH Kỹ thuật điện từ Fu Hong VN (100% vốn Đài Loan, Trung Quốc) ngừng việc tập thể do định mức sản lượng cao vượt quá sức chịu đựng.Phía công nhân cho biết, công ty liên tục ép tăng sản lượng dẫn đến công nhân không đủ sức làm việc, không chấp nhận công nhân nghỉ phép khi gia đình có công việc hay bản thân đau ốm và bị trừ lương, cắt chuyên cân khi nghỉ phép kể cả với lý do chính đáng. Ngoài ra, người lao động không được nhận hợp đồng sau khi ký kết và bị cắt tiền ăn nếu không làm việc đủ 8h. Bên cạnh đó, phòng y tế của công ty cũng chưa đảm bảo vật chất khám chữa ban đầu.Sau khi diễn ra vụ việc trên, Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình, Ban Quản lý kinh tế Khu công nghiệp và Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã làm việc với lãnh đạo và công đoàn công ty để làm rõ các vấn đề mà công nhân nêu ra.Bản tin thêm:“Công nhân công ty Fu Hong VN bắt đầu ngừng việc tập thể từ 23/3 với khoảng 60 công nhân nhằm phản đối chính sách của công ty, tuy nhiên do công ty không không có những giải quyết thoả đáng nên đã dẫn đến việc 500 công nhân lao động ngừng làm việc.”