Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ-Cộng Đồng Phật Giáo Nam Cali Họp Báo Về Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2562, Tây lịch 2018

Trong cuộc họp báo.Sata Ana (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm cứ đến ngày Đại Lễ Phật Đản thì Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Nam California đều tổ chức buổi họp báo để thông báo về việc tổ chức Đại Lễ Phật Đản tại Nam California.Được biết, đại lễ Phật Đản Phật Lịch 2562, dương lịch 2018 sẽ được long trọng tổ chức vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, 5 và 6 tháng 5, 2018 tại Mile Square Park, Fountain Valley.Buổi họp báo diễn ra vào trưa Thứ Sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại Văn Phòng Thường Trực Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Chùa Bát Nhã số 4717 W. First St, Santa Ana, CA 92703Chứng minh và tham dự buổi họp báo có: Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ chùa Bát Nhã, Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK, Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp GHPGVNTNHK, Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ chùa Khánh Hỷ, Garden Grove; Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản 2018, cùng qúy Đại Đức đến từ các chùa Nam California, Ni Sư Thích Nữ Thiền Tuệ, Viện Chủ Chùa Phổ Linh, cùng qúy Ni Sư, Sư Cô.. . Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Pháp Chế GHPGVNTNHK, Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật, qúy Huynh Trưởng trong Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, một số các đạo hữu thuộc các tiểu ban chuyên môn. Về phía truyền thông có đông đủ các đài truyền hình, truyền thanh và báo chí Việt ngữ.Mở đầu cuộc họp báo, TS Huỳnh Tấn Lê Trưởng Ban Điều Hợp thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng Chư Tôn Giáo Phẩm chư tôn đức tăng ni, cám ơn các đạo hữu, các cơ quan truyền thông tham dự. Sau đó ông giới thiệu Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, Viện Chủ chùa Khánh Hỷ đã được Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK cung cử làm Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2562, dương lịch 2018.Tiếp theo Hòa Thượng Thích Nguyên Trí trong lời đạo từ HT. nòi: “đặt tin tưởng ở những vị tu hành trẻ sẽ nối bước các người đi trước để đảm nhiệm công tác Phật sự vô cùng quan trọng này. Vì vậy Giáo Hội đã giao cho TT. Thích Pháp Tánh đảm nhiệm chức Trưởng Ban tổ chức đứng ra tổ Đại Lễ Phật Đản năm nay 2018, đây là một việc làm rất ư khó khăn.Trong dịp nầy Thượng Tọa Thích Pháp Tánh cũng bày tỏ lòng tri ân chư tôn giáo phẩm trong GHPGVNTNHK đã tín nhiệm Thượng Tọa, và TT, hứa sẽ cố gắng làm những gì theo khả năng của mình để không phụ lòng qúy ngài đã tin tưởng giao phó.Sau đó, Thượng Tọa cho biết đặc biệt trong Đại Lễ Phật Đản năm nay Ban tổ chức sẽ tổ chức đại lễ Phật Đản cho giới trẻ vào ngày thứ Bảy, 6 tháng 3, bắt đầu từ 2 giờ chiều. Các gia đình Phật tử sẽ làm 250 lễ đài nhỏ để tham dự cuộc thi và chư tôn đức sẽ đi thăm, chấm điểm và trao giải. Thượng Tọa đã xin trường Đại Học Dược Khoa cử 200 người đến khám bệnh, thử máu, thử tiểu đường miễn phí cho người tham dự. Sang ngày hôm sau 6 tháng 5, là đại lễ Phật Đản chính thức cho đại chúng, chương chi tiết sẽ được thông báo trên báo chí, các hệ thống truyền thanh, truyền hình Việt ngữ.Về ẩm thực trong ngày lễ chính thức là ngày Chủ Nhật sẽ do Ni Sư Thiền Tuệ và đạo tràng Chùa Phổ Linh cúng dường cho tất cả đồng hương tham dự (miễn phí). Văn nghệ do ông Uy Nguyễn Tổng Giám Đốc Teletron và Gia Đình Phật Tử đảm trách…Để có phương tiện tổ chức, một buổi tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 1 tháng 4 năm 2018 tại nhà hàng Seafodd Palace (góc đường Goldenwest / Westminster).Trong dịp nầy HT. Thích Nguyên Trí nhờ qúy cơ 1uan truyền thông thông báo Chùa Bát Nhã kính mời qúy đồng hương đến tham dự Đại Lễ An Vị Tôn Tượng Đức Quán Thế Âm và lạc thành cổng Tam Quan Chùa Bát Nhã vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 1-4-2018.Để có phương tiện thực hiện Đại lễ Phật Đản, ngay trong buổi họp báo HT Thích Nguyên Siêu đề nghị HT Thích Nguyên Trí trình lên Hòa Thượng Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTNHK trích một số tiền qũy ra để hổ trợ cho ban tổ chức Hòa Thượng Nguyên Siêu cũng đề nghị chư tôn đức Tăng, Ni trong GHPGVNTN và cộng đồng Phật Giáo Nam California mỗi vị đóng góp một ít và các chùa, tự viện mỗi nơi đóng góp tùy theo điều kiện để có tài chánh lo việc đại lễ. Liền sau đó, HT Thích Nguyên Trí đóng $3,000, HT Nguyên Siêu đóng $2,000, TS Huỳnh Tấn Lê đóng $1000. Kỹ sư Bùi Bỉnh Bân (Giám Đốc Đài FreeVN.Net) và ký giả An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên hứa sẽ phổ biến liên tục trên chương trình truyền hình và Radio do hai vị phụ trách.Hòa Thượng Thích Nhật Quang thay mặt ban tổ chức ca ngợi tinh thần hăng say làm việc của Thượng Tọa Pháp Tánh, tán thán công đức của các cơ quan truyền thông giúp phổ biến đại lễ đến mọi gia đình người Việt ở khắp nơi, và mong đồng hương Phật tử quảng đại đóng góp tịnh tài cho ban tổ chức cũng như tham dự cúng dường trai Tăng trong ngày đại lễ.Mọi sự trợ duyên đóng góp xin liên lạc với Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, chùa Khánh Hỷ, địa chỉ 10502 Orangewood Avenue, Garden Grove, CA 92840. Điện thoại (714) 638-4946. Cell: (714) 333-8924. Email: tykheophaptanh@gmail.com.