Hàng Ngàn Người Tới Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster Tham Dự Chiều Nhạc Người Yêu Nước Việt Khang

Hình ảnh “Chiều Nhạc Người Yêu Nước”...Westminster (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật ngày 25 tháng 3 năm 2018 Đài Truyền Hình SBTN phối hợp cùng các Hội Đoàn, Đoàn Thể Miền Nam California đã tổ chức thành công Chiều Nhạc Người Yêu Nước Việt Khang để đón mừng Việt Khang đã thoát khỏi gông cùm cộng sản đến miền đất tự do.Hàng ngàn đồng hương tham dự để chào đón Việt Khang.Điều hợp chương trình do cô giáo Diệu Quyên phu nhân của Nhạc Sĩ Trúc Hồ, Tổng Giám Đốc Đài Truyền Hình SBTN là người cùng đứng ra tổ chức Chiều Nhạc Người Yêu Nước.Nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ và phút mặc niệm do chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia điều hợp.Sau phần nghi thức, ông Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến tất cả đồng hương tham dự, ông gởi lời chào nồng nhiệt đến Nhạc Sĩ Việt Khang, trong dịp nầy ông cũng nhắc lại những việc làm can đảm của Việt Khang để chống lại nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, sáng tác những bản nhạc khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, những lời nhạc đã thôi thúc hằng triệu trái tim của người Việt yêu nước từ quốc nội đến hải ngoại.Trong lúc nầy ông mời Nhạc sĩ Việt Khang lên sân khấu để cho mọi người diện kiến, khi Việt Khang bước lên sân khấu, những tràng pháo tay liên tục làm vang dội khu tượng đài hàng ngàn lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ Hoa Kỳ được dơ cao trước gió.Tiếp theo lời phát biểu của Nghị Viên Phát Bùi, ông cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, trong lời phát biểu ông cũng đã nhắt lại trước đây vài ngày Hội Đồng Thành Phố cũng trao tặng nhạc sĩ Việt Khang “Chìa Khóa Vàng” của thành phố. Đây là một danh dự mà thành phố trao tặng cho những nhân vật mà thành phố công nhận là xứng đáng nhất vì nhạc sĩ Việt Khang là tiếng nói của hàng triệu con tim người Việt.Ông Võ Khôi, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, lên bày tỏ sự khâm phục của một người trẻ can đảm Việt Khang đã đứng lên chống lại nhà cầm quyền cộng sản đòi dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc, sau đó thay mặt cộng đồng đã gởi tặng Việt Khang một số hiện kim, ông cho biết đây là sự đóng góp của anh chị em trong Ban Đại Diện cộng đồng, và hứa sẽ cùng chia xẻ những khó khăn bước đầu của Việt Khang, vì ông cũng là người tỵ nạn nên ông rất thông cảm việc nầy.Tiếp theo, Thị trưởng Thành phố Westminster ông Tạ Đức Trí cùng Nghị Viên Sergio Contreras lên phát biểu, những vị nầy cũng đã ca ngợi tinh thần can đảm của nhạc sĩ Việt Khang khi anh nói lên được nguyện vọng của dân tộc đem lại hy vọng cho đồng bào trong nước cũng như hải ngoại.Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Bà Janet Nguyễn trong lời phát biểu đã nói: “Bà rất hiểu được tâm trạng của Việt Khang khi bà nhắc lại sự việc bà cũng từng bị bịt miệng trong Quốc Hội tiểu bang khi bà đề cập đến sự chiến đấu và hy sinh của quân đội Hoa Kỳ cùng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam chống cộng sản xâm lược. Bà nhấn mạnh: chúng ta đang được sống trong không khí tự do, nhiều lúc lại lãng quên cái quyền ấy, quyền tự do ngôn luận mà người thanh niên trẻ Việt Khang đã không quản ngại gian nan đứng lên đòi lại cho toàn dân.”Sau đó bà trao đến đến Việt Khang bằng tưởng lệ của Thượng Viện Tiểu Bang California.Tiếp theo Cô Diệu Quyên mời Hội Đồng Liên Tôn, do Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký HĐLT hướng dẫn lên chào mừng Việt Khang và sau đó Mục Sư Lê Minh dâng lời cầu nguyện cho tổ quốc sớm có tự do dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn, cho các chiến sĩ đấu tranh vì tự do dân chủ sớm thoát khỏi cảnh lao tù của cộng sản.Ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và tay sai trong lời phát biểu ông nói: “noi gương tinh thần Việt Khang đã dấn thân, khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, chúng ta ở hải ngoại không thờ ơ, lãnh đạm trước sư phá hoại của bọn tay sai cộng sản.Trong lời phát biểu của Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, ông ca ngợi tinh thần Việt Khang và ông hy vọng trong những ngày sắp tối cộng đồng người Việt Quốc Gia khắp nơi cũng sẽ tổ chức những buổi mừng đón Việt Khang một người trẻ can đảm.Sau đó là một chương trình văn nghệ đấu tranh:Ban Tù Ca Xuân Điềm “Em Là Ai”, Ban hợp ca Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”, Nhóm Quỳnh Hoa “Bên Em Đang Có Ta”, Ban Hợp Ca Cảnh Sát Quốc Gia “Trả Lại Cho Dân”, Cộng đồng VN Nam Cali, “Gót Chinh Nhân” Câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ “Cả Nước Đấu Tranh & Việt Nam Ơi cùng với ban Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã làm khán giả tán thưởng những tràng pháo tay thật lớn.Tiếp theo chương trình văn nghệ được các nghệ sĩ trình diễn qua những nhạc phẩm quê hương, nhạc phẩm đấu tranh và những bản nhạc của Việt Khang.Kết thúc chương trình với bản “Việt Nam Việt Nam.Trong phần trả lời cảm tưởng, Nhạc Sĩ Việt Khang nói rằng anh rất xúc động trước sự tham dự đông đảo của cộng đồng, đã thể hiện sự thương yêu đối với anh. Tình thương nầy đã làm cho anh quên hết những gian lao, khó khăn mà anh đã chịu đựng trong lao tù cộng sản, không ngờ có một ngày hội ngộ như thế nầy.