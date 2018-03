Lý Do Hội Súng Quốc Gia NRA Của Mỹ Thắng Thế

Thành Lacey(viết theo Rick Newman, Cây viết của Yahoo Finance – Februarry 26, 2018)Đối với những người đối nghịch lại với Hội Súng QG Mỹ thì nó là một nguồn cung cấp tiền vô tận để mua chuộc các chính trị gia ở mọi lãnh vực. Trong thực tế thì Hội súng NRA này là một nhóm hoạt động -có - mục đích ở tầm cở trung bình và có thế lực nhưng không so được với các tổ chức và công ty có thế lực và tầm cở lớn hơn nó nhiều. Khả năng của nó có thể ngăn chận được những luật lệ nhằm kiểm soát súng sau những lần thãm sát học sinh ở các trường phần lớn là do hiệu quả của sự vận động mà nó đã thực hiện qua nhiều thập niên qua hơn là nhờ số tìền mà nó tung ra.Hội súng NRA còn có một lợi thế khác: Các nhóm chống đối nó có nguồn tài lực yếu kém. Trong khi thăm dò dư luận cho thấy đa số nóm chống nghiên về cấm đoán gắt gao hơn việc dùng súng và nổi công phẩn dâng lên cao sau vụ thãm sát hồi tháng Hai này ở trường học tb Florida thì ta không thấy có sự gia tăng tài chánh cho các phong trào chống bán súng có sức sát hại tập thể. Trong chu kỳ bầu cử năm 2016, hội súng NRA đã chi tiền ra trội hơn nhóm chống lại là hội ARS với tỷ số ít nhất là 4 -to- 1 và có lẽ còn nhiều hơn thế. Trong các nhóm yễm trợ chống súng ủng hộ cho đảng DC và các mục tiêu rộng rải khác thì số tiền yểm trợ lớn này lại chi vào vấn đề bảo vệ môi trường và bảo vệ cho nữ quyền chứ không chi vào việc chống lại súng.Hội súng NRA thành lập năm 1871, nằm trong một hội vô vị lợi với lợi nhuận vào khoản 400 triệu đô la hằng năm. Mới nghe thì lớn đó nhưng nếu đây là một công ty phổ thông thì NRA so ra nhỏ hơn nhiều so với cac công ty khác nằm trong danh sách cổ phiếu của S&P trên thị trường chứng khoán. CEO của hội là Wayne LaPierre được trả lương như các ông bầu của các hội banh lớn của Mỹ. Tuy thế, năm 2015, LaPierre sau khi hội này khai thuế thì hắn được bồi hoàn với số tiền tổng cộng là 5.1 triệu đô la (!). Số tiền của hắn nhận còn nhiều hơn là số tiền mà các CEOs của hảng Alaska Air, CME Group, Church Dwight, Dish Network of Garmin thu vào hằng năm.Những chi tiêu cho mục đích chính trị của NRA nằm dưới hai dạng: tiền để vận động hành lang và kế là tiền cho các cuộc bầu cử, có thể là tặng dữ trực tiếp cho các ứng viên hay nhân danh của hội qua một uỹ ban hành động về chính trị. Theo Trung tâm Đáp ứng về Chính trị CRP thì năm 2017, NRA đã chi cho tiền vận động con số là 5.1 triệu đô la. Với con số này NRA chưa đủ để được đứng vào hàng 20 cơ sở thương mại đứng đầu sổ thị trường. Cơ sở bỏ tiền ra vận động nhiều nhất là Phòng Thương mạị cuả HK - là US COC , năm rồi COC bỏ ra số tiền là 82 triệu đô, 16 lần lớn hơn hội NRA.Hội NRA bỏ ra nhiều tiền hơn trong các kỳ bầu cử – ít nhứt là 54 triệu đô trong năm 2016, kể cả 30 triệu đô cho quảng cáo và những họat động khác hoặc là để ủng hộ Donald Trump hay để triệt hạ đối thủ là Hillary Clinton. Về mặt này hội NRA đứng hàng thứ chín về mặt chi tiền cho các mục tiêu chính trị.Hội súng NRA được biết đến như là cơ sở tiêu “tiền mờ ám” lớn nhất trong sinh hoạt chính trị của MỸ. Có nghĩa là một phần của tổ chức này được cho miễn không tiết lộ là tiền của nó có tới từ đâu. Khỏang chừng 35 triệu đô trong số 54 triệu đô của nó chi vào việc bầu cử trong năm 2016 là từ Viện Hành Động cho Lập pháp ILA của hội NRA được cho phép giữ kín những tặng dữ tài chính của nó. (Số tiền ủng hộ của NRA cho ứng viên D. Trump là khoản 30 triệu đô.) Số tiền này có thể đến từ các công ty chế súng, hảng sản xuất đạn dược, các nhóm săn bắn hay từ các nguồn khác.Nguồn thu nhập lớn nhứt của NRA ở con số 164 triệu đô trong năm 2016, là do tiền niên liễm của gần 5 triệu hội viên từ mức tối thiểu là 30 đô/năm, hay hơn. Ngoài ra “sự đóng góp” thêm của những ũy ban hoạt động chíng trị của hội ở con số 104 triệu đô trong năm 2016. Nguố chi tiêu lớn nhất của NRA là vào các hoạt động chính trị. Từ năm 2015 đến 2016, số tiền đóng góp vào để hội họat động chính trị vọt cao vì đó là thời kỳ bầu cử.Mới đây Ô. Trump có một đề nghị “đầy mới lạ ” để ngăn ngừa thảm sát ở trường học là khuyến khích cựu quân nhân và cựu cảnh sát viên nên đi học làm thầy giáo để bảo vệ các em học sinh (!). Và ông ta cũng không đề cập đến việc tăng tuổi mua súng lên 21 tuổi như đã từng nói . Ngày 14 vừa qua, các em học sinh và thầy cô ở rất nhiều tiểu bang đã bỏ học biểu tình để tỏ thái độ và đòi hỏi các vị dân cử phải có giải pháp cho thãm nạn của quốc gia này. Ngày 24 tháng Ba này sẽ có đến 500 ngàn học sinh toàn quốc đến Washington DC để biểu tình tỏ thái độ đòi hỏi nhà cầm quyền, các vị dân cử phải có giải pháp cụ thể chứ không phải cứ ởm ờ như hiện nay.Chúng ta hãy chờ xem mảnh lực của Lương Tâm có thắng Sức mạnh của Đồng tiền hay không. Mọi người chúng ta đều chúc, đều ủng hộ, đều mong chờ các em thành công với lòng đầy mến phục. “ Chính nghĩa nhất định phải thắng bạo tàn,” phải không thưa các bạn.Mar 2018 - ttt