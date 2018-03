Phú Trọng, Văn Đoàn, Anh Em Dân Chủ, Báo Đảng...

Xuân NiệmVậy là ông Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng tới thăm Pháp, nhưng vị trí xem như tưởng đương Tổng Thống vì sẽ ký kết nhiễu văn bản gọi là “chiến lược, hợp tác, đôi tác”... Có vẻ như CSVN đang đi lộ trình như Đảng CSTQ.Bản tin RFI kể: Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đến Paris hôm 25/03/2018, mở đầu chuyến viếng thăm chính thức nước Pháp trong 3 ngày, theo lời mời của tổng thống Emmanuel Macron...Trả lời báo chí trong nước, đại sứ Việt Nam tại Paris Nguyễn Thiệp đã cho biết là theo dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm Pháp của ông Nguyễn Phú Trọng, hai bên sẽ ký hàng loạt văn bản hợp tác quan trọng về các lĩnh vực quốc phòng, tư pháp, công nghệ vũ trụ, sở hữu trí tuệ, ứng phó với biến đổi khí hậu, du lịch, giáo dục… và một số hợp đồng kinh tế giá trị lớn, dài hạn. Cũng theo đại sứ Nguyễn Thiệp, hai lãnh đạo Pháp - Việt sẽ thảo luận « về những đường hướng chiến lược và những khuôn khổ, cơ chế hợp tác mới cho phép đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. »Trong khi đó, dân VN hải ngoaị biểu tình. Bản tin BBC kể: Sáng ngày 26/3/2018 đã có biểu tình phản đối ông Nguyễn Phú Trọng trước Đại Sứ quán CHXHCN Việt Nam tại Place du Pérou của các nhà hoạt động mà theo lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH trước đây.Chuyến thăm của TBT Nguyễn Phú Trọng diễn ra vào thời điểm Nga - nước từng ủng hộ Hà Nội trong nhiều vấn đề - đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng với các nước EU, gồm cả Pháp.Trong khi đó, VOA kể: Ban Tuyên giáo Trung ương của đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra chỉ thị yêu cầu tổ chức đảng của Bộ Giáo dục Đào tạo phải rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia tổ chức “Văn Đoàn Độc Lập” ra khỏi chương trình sách giáo khoa môn học ngữ văn mới.Nhà văn Phạm Đình Trọng, một thành viên của Văn Đoàn Độc lập tại thành phố Sài Gòn, nói với VOA rằng việc loại bỏ tác phẩm của các nhà văn tham gia Văn Đoàn Độc lập ra khỏi sách giáo khoa ngữ văn trong nhà trường là “việc làm nhỏ nhen, thiển cận và rất phi chính trị của những nhà chính trị cộng sản.”Bản tin RFA kể: Hội Anh Em Dân Chủ tại Việt Nam vào ngày 26 tháng 3 công bố Bản Lên Tiếng về phiên tòa xử 6 người, trong đó có những thành viên của Hội này.Bản Lên Tiếng cho biết vào ngày 31 tháng 12 vừa qua Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao tống đạt cáo trạng và kết luận về việc khởi tố 6 nhà hoạt động gồm 5 cựu tù chính trị là Luật sư Nhân Quyền Nguyễn Văn Đài, Kỹ Sư Phạm Văn Trội, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, Ký Giả Độc Lập Trương Minh Đức, Blogger Nguyễn Bắc Truyển.Một người nữa cũng nằm trong số này là cô Lê Thị Thu Hà, người cộng sự cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài.Tạp Chí Cộng Sản cho biết báo Đảng CS không được ưa chuộng tại tỉnh Quảng Trị:“...một số cấp ủy đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc việc mua và đọc báo, tạp chí theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 16-7-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; một số đơn vị cơ sở, chi bộ thôn, bản do kinh phí mua báo, tạp chí được cấp chung trong các khoản chi thường xuyên, đơn vị tiết kiệm chi nên không mua đủ số lượng, loại báo, tạp chí theo quy định...”Báo Lao Động kể chuyện 2 học sinh lớp 11 nghiên cứu: Xin từng mẫu nước tiểu để nghiên cứu, học sinh lớp 11 giành giải nhất cuộc thi quốc gia.Hai học sinh Lê Hà Khoa và Nguyễn Phương Nam (lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) đã cất công đi xin từng mẫu nước tiểu của những người nghiện game, tập trung làm sáng tỏ cơ chế nghiện game và những rối loạn phân tử bằng một phương pháp mới qua việc phân tích nước tiểu.Đề tài “Nghiên cứu nồng độ các chất trung gian dẫn truyền thần kinh hệ Dopaminergic, serotonergic trong nước tiểu và mối liên quan với các rối loạn hành vi ở người nghiện game” của đôi bạn xuất sắc giành giải nhất ở lĩnh vực Y sinh và khoa học sức khỏe, tại cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2017-2018.Báo Sao Star kể chuyện quê ông Hồ: Cô giáo thực tập bị phụ huynh đánh vào bụng, bắt quỳ gối xin lỗi mới tha.Để bảo vệ thai nhi, dù khẳng định không đánh cháu nhưng cô giáo thực tập vẫn chấp nhận quỳ xuống, xin lỗi theo yêu cầu của phụ huynh.Liên quan đến sự việc một giáo viên thực tập bị đánh, chiều ngày 25/3, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã chỉ đạo phòng GD&ĐT TP.Vinh phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, nguyên nhân dẫn đến việc phụ huynh vào tận trường đánh giáo viên... một số giáo viên đứng gần đó cố gắng can ngăn, tiếp tục cảnh báo cô H. đang mang bầu nhưng bà Nghĩa vẫn tiếp tục xông vào đánh nạn nhân và còn lớn tiếng khẳng định có bầu cũng đánh.Báo Thanh Niên kể: Phim nói Biển Đông thuộc Trung Quốc vẫn duyệt chiếu ở Việt Nam?Dù đưa ra thông điệp độc chiếm Biển Đông, phim Điệp vụ Biển Đỏ của Trung Quốc vẫn 'lọt lưới' kiểm duyệt của cơ quan chức năng rồi được trình chiếu rộng rãi ở nhiều hệ thống rạp tại VN.Từ ngày 16.3 vừa qua, phim Điệp vụ Biển Đỏ, do Công ty CGV VN phát hành, bắt đầu được công chiếu tại nhiều hệ thống rạp ở VN.Bản tin VOA kể: Một nhà phát hành phim ở trong nước cho biết đã rút bộ phim gây tranh cãi của Trung Quốc khỏi các rạp, ít lâu sau khi báo chí Việt Nam đưa tin rằng phim này ‘tuyên truyền chủ quyền ở Biển Đông”.Zing News dẫn lời CGV xác nhận “cho ngừng chiếu ‘Operation Red Sea’ (Điệp vụ Biển Đỏ) trên toàn quốc từ tối 24/3 vì lý do vắng khách và muốn tập trung cho các tác phẩm khác”.Trang tin này cho biết rằng bộ phim đề cao hình ảnh người lính và quân đội Trung Quốc được khởi chiếu hôm 16/3.Bản tin VietnamBiz/Dân Trí kể: Liên tiếp xuất hiện hãng taxi Việt sa sút, đóng cửa vì Uber và Grab...Theo công bố mới nhất của Savico, liên doanh ComfortDelgro Savico Taxi giữa công ty này và đối tác ComfortDelgro đã quyết định ngừng hoạt động kinh doạnh taxi để nghiên cứu cơ hội kinh doanh khác. Trước đó nhiều doanh nghiệp cũng cho biết, lợi nhuận sa sút, việc kinh doanh lao đao vì Uber và Grab...