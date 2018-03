Bảo Tồn Văn Hóa Việt

Vi AnhTin Việt Báo 22-03-2018, “Hội Sinh Viên Việt Nam CalState Fullerton Mời Tham Dự Ngày Văn Hóa Việt Nam Lần Thứ 30”, Vào chiều Thứ Bảy 24/3/ 18, tại Saigon Performing Arts Center vùng Little Saigon. Theo Anh Đoàn Hưng viết tin này “chương trình do các sinh viên thực hiện, tự dàn dựng, tự tập luyện và trình diễn. Chủ đề này được các em dàn dựng, trình diễn theo lời kể lại của chính cha mẹ các em. Ngày Văn Hóa Việt Nam là một truyền thống tốt đẹp mà các em đã cố gắng giữ gìn từ năm 1988 đến nay, với tôn chỉ gìn giữ, nuôi dưỡng nền văn hóa của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.” Vé vào cửa ủng hộ có tính khuyến khích khán thính giả, chỉ $7, và mua tại cửa trước giờ khai mạc.”Đó là việc làm sở nguyện đầy tâm huyết, thiết tha với nền văn hoá VN của lớp trẻ, anh chị em sinh viên, tương lai của người Việt ở Mỹ. Còn các cộng đồng, hội đoàn đồng hương và các đoàn thể quân dân cán chính VNCH ở Hải Ngoại thì đều trân, năm nào cũng tổ chức rất qui mô và long trọng cuộc diễn hành văn hoá ở New York do Liên hiệp quốc chủ trương cho các sắc tộc và diễn hành văn hoá Tết ở Little Saigon, người Việt hải ngoại thân thương gọi là thủ đô tinh thần của Việt Nam hải ngoại. Và tại các thủ phủ lớn có nhiều nguời Việt sinh cơ lập nghiệp. Cũng như tại các nước có nhiều người Việt định cư như Canada, Pháp, v.v...CSVN viện lẽ người Việt ở Mỹ bây giờ thành công dân Mỹ, phải theo văn hoá Mỹ. Một câu nói hết sức chung chung, chính người nói cũng không thể minh định thế nào là văn hoá Mỹ huống hồ người nghe là người Việt ở đất Mỹ, sống và làm việc với nguòi Mỹ. Ở Mỹ ai cũng biết nước Mỹ là một xã hội đa nguyên, đa văn hoá, đa sắc tộc, không người Mỹ chánh trực nào muốn những người Mỹ gốc các sắc tộc khác phải từ bỏ bản chất, bản sắc văn hoá của sắc tộc nguồn cội mình. Không ai muốn người Mỹ gốc Việt thành những người Mỹ Da Vàng mất gốc Việt cả. Từ văn hoá, chánh trị đến xã hội học đều gọi người Việt công dân hay thường trú nhân hợp pháp của Mỹ là người “Mỹ gốc Việt” (Vietnamese Americans).Ai cũng biết chỉ có Loài Người là linh vật tự làm ra văn hoá cho mình để xã hội mình cùng sống chung theo chuẩn mực đó. Loài thú như ong, kiến có lối tổ chức tinh vi như ong chúa chỉ đẻ, kiến thợ chỉ xây, ong lính chỉ tác chiến. Nhưng lối tổ chức đó biến thành phản xạ muôn đời, đó không phải là văn hoá, mà là phản xạ lưu truyền riết thành di truyền thành bản năng. Trái lại văn hoá của Con Người không phải là phản xạ, không di truyền, mà do bắt chước và học hỏi nên có nhiều thay đổi.Do vậy rất hợp tình, hợp lý khi thấy văn hoá hay lối sống chung của người Việt gốc tỵ nạn CS trên đất Mỹ. Có biểu tình chống Cộng sản bán đất dâng biển, quốc tế vận ủng hộ các tôn giáo và đồng bào đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Có vận động giương cao quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ lên để chánh quyền các nước có người Việt định cư thừa nhận, v.v.. và v.v... Ngần ấy việc biểu tình, đấu tranh, vận động rất qui mô, rầm rộ, bền bĩ suốt hơn 40 năm, thật đáng khen lòng kiên nhẫn và ý chí bất khuất của con người Việt Nam. Thật xứng đáng với lời thề nguyền đi tìm tự do cho mình và cho người kẹt ở lại khi người Việt Hải Ngoại gạt nước mắt ra đi, để lại phía sau nước nhà với một nền văn hóa đã ăn sâu vào tim óc, sống giữ gìn, chết đem theo.Người Mỹ gốc Việt không chấp nhận CS, không sống được ở VN nằm trong gọng kềm CS, nên tỵ nạn CS ra khỏi nước. Người Việt di tản mang hồn thiêng sông núi VN theo mình. Hơn 40 năm ở Mỹ đã thuyết phục nhân dân và chánh quyền Mỹ của hàng chục tiểu bang hàng trăm quận hạt, thành phố công nhận biểu tượng văn hoá, niềm tin thiêng liêng của mình.Trong mọi sinh hoạt long trọng, đấu tranh chống CS, lễ hội văn hoá, xã hội đều có chào quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ như hồn thiêng sông núi và tưởng niệm anh linh tử sĩ đã chiến đấu và hy sinh dưới bóng cờ này. Đó không phải là văn hoá, thì là gì.Bên cạnh những hoạt động qui mô và rầm rộ để bảo tồn và phát huy văn hoá Việt ấy của tập thể người Việt Hải Ngoại, còn nhiều cố gắng âm thầm, kiên nhẫn và can đảm, đòi hỏi nhiều chuyên môn. Mục đích tối hậu của những chiến sĩ văn hoá âm thầm này là nhưng cơ quan truyền thông dai chúng tiếng Việt, mặt này để bảo tồn bản chất và bản sắc văn hóa Việt Nam trong môi sinh mới lạ cách nước nhà nửa vòng Trái Đất. Và mặt khác là để phát huy văn hóa cho lớp trẻ hậu duệ sanh ra, lớn lên, ăn học nơi quê hương mới. Làm việc ấy là những thầy cô giáo tình nguyện dạy tiếng Việt ở tại các trung tâm Việt ngữ đặt tại nhiều nơi khắp nhiều nước định cư, đặc biệt ở Mỹ và Cali.Tiếng Việt là con thuyền chánh chuyên chở văn hóa VN. Không có tiếng Việt thì hồn Việt, tâm Việt, đạo Việt, sử Việt, cộng đồng Việt, xã hội Việt, người Việt, dân Việt, nước Việt khó còn.Ngôn ngữ là phương tiện, là thành tố quan trọng nhứt. Nên ngôn ngữ cũng phải học mới biết. Học từ trong bụng mẹ, lúc chào đời, lúc nhập thế ở nhà, ra trường, vào xã hội, và lúc xuất thế sống với nội tâm và tự đặt mình trong lòng Mẹ VN. Từ đó có từ ngữ “tiếng mẹ” (langue maternelle, mother language).Nếu ở nước nhà việc học tiếng Việt rất dễ vì cá nhân, gia đình, và xã hội đều nói tiếng Việt. Tại các nước định cư việc học tiếng Việt khó vì tương quan tam giác giúp cho việc giáo dục thành công là cá nhân, gia đình, và xã hội bị gãy đổ một phần. Lớp trẻ học ở trường bằng chuyên ngữ (vehicle language) bó buộc là ngôn ngữ của quốc gia định cư. Chuyển ngữ của quốc gia định cư thường khác với tiếng mẹ của người Việt nhập cư. Nhiều gia đình nhứt là vợ chồng trẻ dùng chuyển ngữ của nước định cư. Xã hội cũng thế, từ truyền thông đại chúng, chương trình giáo dục phổ thông, giải trí đại đa số dùng ngôn ngữ của quốc gia định cư.Do vậy đối với lớp trẻ Việt sinh tại nơi quê hương mới, học tiếng Việt chánh yếu nhờ cậy vào các trung tâm dạy tiếng Việt và một phần nơi gia đình mà thôi../.(VA)