Các Công Ty TQ Mua Trường Cao Đẳng Mỹ

Nhiều công ty Trung Quốc đang nhắm tới hệ thống đại học bị khó khăn tài chánh tại Mỹ để mua các trường học, và thương lượng mới nhất đối với một trường âm nhạc cổ điển tại Đại Học Princeton, tiểu bang New Jersey, đang tạo ra những hợp âm bất đồng tại trường học này.Công ty Beijing Kaiwen Education Technology Co. đồng ý trong tháng 2 để trả 40 triệu đô la cho Trường Cao Đẳng Westminster Choir College, một chi nhánh của Đại Học Rider University huấn luyện sinh viên về nghề làm ca sĩ, nhạc trưởng và giáo viên dạy nhạc. Tuyên bố đến chỉ vài tuần sau khi công ty quốc doanh TQ đổi tên từ Jiangsu Zhongtai Steel Structure Co.Hội cựu sinh viên nằm trong số những người kiện tại tòa án New York để chấm dứt cuộc thương lượng, nói rằng họ vi phạm thỏa thuận sáp nhập năm 1991 của Westminster với Rider và sẽ bức tử trường cao đẳng âm nhạc này.Áp lực tài chánh lên một số trường tại Hoa Kỳ cung cấp thêm nhiều cơ hội mua đối với các công ty Trung Quốc, theo Kent John Chabotar, đối tác tại MPK&D, một công ty tư vấn giáo dục tại Baltimore, cho biết. “Chắc chắn bạn sẽ chứng kiến nhiều trường hợp nữa,” theo Chabotar cho biết. “Đó là cách duy nhất để một số trường tồn tại.”Westminter ít nhất là trường cao đẳng thứ 4 được mua bởi các công ty Trung Quốc kể từ năm 2015. Vào tháng 11 năm ngoái, công ty Ambow Aducation Holding Ltd. có trụ sở tại Bắc Kinh tuyên bố mua trường Bay State College tại Boston nhưng không công bố tổng số tiền mua là bao nhiêu.Mối liên hệ với chính quyền TQ có thể làm cho chính phủ Trump chấm dứt cuộc thương lượng mua trường Westmninster trên bố cảnh an ninh quốc gia bởi vì các tổ chức có trụ sở tại Princeton làm việc cho quốc phòng và các cộng đồng tình báo, theo Bruce Afran, luật sư có dính tới vụ kiện liên bang cho biết.