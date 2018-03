143 Triệu Dân Sẽ Di Cư Vì Khí Hậu Đổi

Coi chừng nạn biến đổi khí hậu... Đó là lời cảnh báo từ Ngân Hàng Thế Giới WB.Bản tin báo Môi Trường & Đô Thi và TTXVN ghi nhận: WB cảnh báo làn sóng di cư tăng nhanh vì biến đổi khí hậu.Theo cảnh báo của Ngân hàng Thế giới (WB) làn sóng di ngày càng tăng là do Trái Đất đang nóng dần lên khiến mùa màng thất bát.Ngày 19/3, WB đã đưa ra lời cảnh báo rằng, làn sóng người di cư trốn tránh mùa màng thất bát, nạn hạn hán và sự dâng cao của nước biển sẽ gia tăng đáng kể trong 30 năm tới nếu chính phủ các nước không vào cuộc mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng Trái Đất ấm lên.Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.Bản tin ghi rằng, cụ thể, trong báo cáo mới đưa ra, WB cho rằng đến năm 2050, sẽ có 143 triệu người di cư do khí hậu phải đối mặt với "mối đe dọa hiện hữu" và buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trong số này có khoảng 86 triệu người thuộc vùng Nam sa mạc Sahara tại châu Phi, 40 triệu người dân các nước Nam Á và 17 triệu người Mỹ Latinh. Điều đáng chú ý là hơn 50% trong người di cư này tập trung tại các nước đang phát triển.Giám đốc điều hành của WB, bà Kristalina Georgieva, nhận định biến đổi khí hậu chắc chắn đã trở thành "động lực của tình trạng di dân", buộc từng người dân, các gia đình, thậm chí cả cộng đồng tìm kiếm nơi cư trú. Theo bà, sự biến đối khí hậu gây ra mối đe dọa về sự sinh tồn, xã hội và kinh tế đối với các nước, và nếu có sự vào cuộc mang quy mô toàn cầu nhằm giảm lượng khí phát thải, hàng chục triệu người sẽ không phải rời bỏ nhà cửa.Báo cáo cũng chỉ rõ dân số của Ethiopia sẽ tăng gần 2 lần đến năm 2050, kéo theo số người di cư tăng do mùa màng kém. Còn tại Bangladesh, người di cư do khí hậu có thể trở thành nhóm người đơn lẻ lớn nhất trong số những người phải rời bỏ nhà cửa. Mexico cũng không tránh được tình trạng này với làn sóng di dân về các khu đô thị ngày càng tăng nhằm tránh xa những khu vực bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu.Tuy nhiên, WB lưu ý rằng, vẫn có thể ngăn chặn những hậu quả tồi tệ nhất của biến đổi khí hậu và di cư. “Di cư do biến đổi khí hậu sẽ là hiện thực, song nó sẽ không trở thành một cuộc khủng hoảng nếu chúng ta hành động ngay bây giờ hành động một cách táo bạo”, Giám đốc cấp cao về biến đổi khí hậu của WB, ông John Roome khẳng định.Theo đó, ông Roome chỉ ra ba hành động then chốt mà Chính phủ các nước này nên triển khai: thứ nhất, đẩy nhanh tốc độ giảm phát thải khí nhà kính; thứ hai, đưa vấn đề di cư do biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển quốc gia; thứ ba, đầu tư hơn nữa vào dữ liệu và phân tích để sử dụng trong quy hoạch phát triển.Bản tin Môi Trường & Đô Thị và TTXVN ghi thêm:“Nếu phát triển kinh tế diễn ra bao trùm hơn, thí dụ thông qua cải thiện giáo dục và kết cấu hạ tầng, dòng người di cư trong nước thuộc ba khu vực nói trên có thể giảm xuống còn khoảng 65 đến 105 triệu người. Nếu các biện pháp mạnh đối với giảm phát thải khí nhà kính được thực hiện thì có thể chỉ có 30 đến 70 triệu người cần di cư.”