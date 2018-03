1/3 Người Mỹ Dùng Tiền Giảm Thuế Của Trump Để Trả Nợ

Luật Tax Cut and Jobs Act của năm 2017 đã được ký ban hành vào tháng 12 năm 2017, và nó sẽ có kết quả với nhiều người Mỹ nhận ngân phiếu lương cao trong năm nay cao hơn năm ngoái.Dù vậy, luật này cũng không có kết quả liền để thấy trên các ngân phiếu lương của công nhân.Vào đầu năm 2018, Sở Thuế IRS đã cập nhật những bảng giữ tiền lương của họ dựa trên thông tin trong luật thuế mới để bảo với các công ty được yêu cầu áp dụng các bảng giữ tiền thuế mới vào giữa tháng 2 năm 2018.Một khi các công ty cập nhật bảng giữ thuế mới, thì hầu hết công nhân sẽ thấy tiền giữ thuế liên bang ít đi trên ngân phiếu lương, tức là tiền lương ròng lãnh về sẽ cao hơn. Một số công nhân có thể thấy số tiền giữ thuế giảm vào đầu tháng 1, nhưng hầu hết tất cả công nhân sẽ thấy sự thay đổi trong việc giữ lại tiền thuế liên bang vào cuối tháng 2.Không may, việc cập nhật bản thuế giữ lại chỉ là phỏng đoán giảm thuế sẽ ảnh hưởng thế nào với người đóng thuế vào cuối năm dựa trên hệ thống tính toán cũ kỹ.Vào tháng 3, IRS đã phổ biến cách tính trên trang mạng của họ cho phép bạn tính chính xác bao nhiêu tiền thuế lợi tức liên bang nên được giữ lại từ ngân phiếu lương, dựa vào hoàn cảnh thuế đặc biệt của bạn.Những người đóng thuế nên so sánh các kết quả của máy tín này với số tiền giữ lại từ các ngân phiếu lương của họ và điều chỉnh lại khi cần để bảo đảm đủ tiền thuế liên bang được giữ lại trọn năm.Trong tháng 2, LendEDU thực hiện cuộc thăm dò với 1,000 người Mỹ hỏi về ngân phiếu lương của họ đã thay đổi ra sao, theo luật thuế mới. Những người trả lời thăm dò báo cáo trung bình mức gia tăng tiền lương mang về nhà là $130.76 mỗi tháng – nhảy vọt lên khoảng 3.5%.35.7% người trả lời thăm dò nói họ có kế hoạch dùng tiền được có thêm do giảm thuế để trả nợ cho nhanh hơn, trong khi 12.8% nói họ dùng tiền đó cho tiết kiệm về hưu, và 6.5% nói dùng tiền đó cho con cái học hành.