Sài Gòn: Tạm Giữ Hàng Ngàn Chiếc Nón Giả Thương Hiệu Nổi Tiếng

Nón, mũ đủ loại nhãn hiệu bày bán trên đường Nguyễn Trãi (Q.5, Sài Gòn)Ngày 19/3 vừa qua, quản lý thị trường (QLTT) TP. đã phát hiện hàng ngàn chiếc nón giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng tại cơ sở Kiên Nga, số 1224 Nguyễn Văn Quá, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, theo báo Tiền Phong online (TPO).Qua kiểm tra căn nhà rộng 100m2 này, QLTT lập biên bản ghi nhận cơ sở Kiên Nga có dấu hiệu làm nhái hàng của các thương hiệu nổi tiếng của thế giới, như: Nike, GAP, Tommy, Adidas, Puma, D&G, CK... Bước đầu ước tính, số nón bị tạm giữ lên đến hàng ngàn chiếc.Theo TPO, chủ cơ sở cho biết đã thu mua nón từ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp hay hộ gia đình may gia công, sau đó đem bán sỉ cho các chợ ở Sài Gòn nên không xuất trình được hoá đơn chứng từ liên quan đến lô hàng này.TPO dẫn lời ông Nguyễn Văn Bách, chi cục phó Chi cục QLTTP TP. cho biết, trong tuần lể từ 7 đến 14-3-2018, Chi cục đã kiểm tra 354 vụ, xử phạt và tiêu hủy hàng hóa với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều mặt hàng nhập lậu và hàng giả. Về hàng nhập lậu bị tạm giữ có: đường cát (1,076 kg), phụ liệu may mặc, vải, dược liệu; thực phẩm chức năng (1,520 viên); quần áo (51,116 đơn vị sản phẩm), mỹ phẩm, giày dép, phụ liệu may mặc, thiết bị điện, phụ tùng xe máy, đồ chơi trẻ em, phụ kiện điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, dược liệu… Về hàng giả, hàng nhái có quần áo, giày, đồng hồ đeo tay… mang các thương hiệu nổi tiếng, như: Adidas, Gucci, Burberry, H&M, Michael Kors…