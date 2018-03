Phạt Thuế 25% Hàng TQ, Mỹ Sẽ Mất 332 Tỉ MK

(Xem: 458)

WASHINGTON - TT Trump quyết định thay thế cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster bằng cựu ĐS John Bolton – nhân vật 69 tuổi có tiếng diều hâu này cổ vũ dùng biện Pháp quân sự với Iran và Bắc Hàn, giờ đây trở thành cố vấn an ninh quốc gia thứ 3 của TT gốc tỉ phú New York.